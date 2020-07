Joasia z "M jak miłość" nie powie Leszkowi o ciąży?! Chodakowska będzie na niego wściekła

Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) i Michał (Paweł Deląg) z "M jak miłość" nie będą razem i nie wychowają razem dziecka? Czy romans Chodakowskiej z sąsiadem już wkrótce się zakończy? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani serialu Telewizyjnej Dwójki. Nowe odcinki hitu zostaną wyemitowane dopiero po wakacjach, ale już teraz wiadomo, że wątek Joasi przyniesie nam dużo emocji! Zobaczcie, co wydarzy się w kolejnym sezonie "M jak miłość".

Joasia rozstanie się z Michałem?

W ostatnim sezonie "M jak miłość" przed wakacjami Joasia i Michał bardzo się do siebie zbliżyli i dali sobie szansę na związek. Tuż przed finałem serii ich sielankę przerwała informacja o wypadku Leszka (Sławek Uniatowski) w górach! Do Michała zadzwonił ich wspólny znajomy, który poinformował o tragedii milionera. Niestety, pisarz nie przekazał tej wiadomości Joasi... Teraz okazuje się, że w nowych odcinkach Leszek dalej będzie ukrywał przez Joasią informacje o Krajewskim! Jak informuje "Świat Seriali" w najnowszej odsłonie "M jak miłość" Michał dowie się, że Leszek trafił do szpitala i został przetransportowany do Polski. Pisarz odwiedzi go w szpitalu, ale nic nie powie Joasi.

Leszek zrozumie, że Chodakowska jest szczęśliwa u boku Michała i zdecyduje, że nie będzie próbował jej zdobyć. Krajewski nie zadzwoni nawet do Joasi, kiedy będzie walczyć o zdrowie w szpitalu... zrobi to jednak jego ojciec! Mężczyzna przez telefon poinformuje Joasię, że Leszek miał straszny wypadek w górach. Chodakowska będzie wściekła na Michała za to, ze ukrywał przed nią wiadomość o Krajewskim! Co ciekawe, w tym samym czasie Joasia zacznie podejrzewać, że może być w ciąży. Test potwierdzi, że będzie miała dziecko, ale nie nie powie o tym Michałowi tylko pojedzie odwiedzić Leszka w szpitalu.

Jak potoczą się dalsze losy Joasi, Michała i Leszka? Czy Joasia powie Michałowi, że spodziewa się dziecka? Tego dowiemy się po wakacjach!

Joasia dowie się, że Michał nie powiedział jej o wypadku Leszka.

Czy Joasia powie Michałowi, że jest w ciąży?