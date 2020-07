Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o relacji z mamą. Ma żal o to, jak pokazała ją produkcja?

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzyła się przed Łukaszem i Oliwią, kolegów z tej samej edycji programu. Szczerze opowiedziała o tym, co czuła po tym jak została przedstawiona jej rodzina. Co powiedziała o mamie, która nie zaakceptowała jej decyzji o udziale w ślubnym eksperymencie? Czy Joanna ma żal do produkcji?

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o relacji z mamą i rodziną

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odwiedziła Oliwię i Łukasza. Miała również okazję poznać małego Franka! Uczestnicy czwartej edycji szczerze porozmawiali o swoich odczuciach odnośnie programu, w którym wzięli udział.

Oliwia przyznała szczerze, że zobaczyła w Joannie więcej niż pokazano w telewizji.

Odebrałam Cię właśnie jako taką mega ciepłą, fajną osobę i mówię do Łukasza zobaczysz ona ma pazur i że oni to tylko tutaj tak nakręcają - powiedziała w odcinku na kanale "Zakuchtani"

Joanna była najskromniejszą uczestniczką czwartej edycji. Zachowywała się bardzo ostrożnie i sprawiała wrażenie wrażliwiej. Oliwy do ognia dolewała kwestia relacji Joanny z rodziną i brak wsparcia, który z pewnością pomógłby jej nabrać pewności siebie. Joanna przyznała jednak, że sytuacja nie wyglądała tak dramatycznie, jak to przedstawiły kamery:

No zrobili dramę i z tą moją mamą... No fakt, moja mama jest jaka jest ale też to trochę nakręcili za bardzo.

Odniosła się również do sytuacji z rodziną podczas wesela, kiedy poprosili ją, aby do nich nie podchodziła:

Ta moja ciocia też, co mi powiedziała " nie podchodź do mnie" to ona dalej mówi, oni po prostu nie chcieli, żeby było ich widać. Oni powiedzieli od razu ze przyjadą, nawet nie było dyskusji. Tak samo z zaproszeniami, nie chcieli, żebym przyjechała do nich, bo nie chcieli, żeby było ich widać, ale powiedzieli, że będą. Więc to dla mnie było ważne, żeby byli, nie?

A Wy jak odebraliście relacje Joanny z rodziną przedstawione w programie?

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uważa, że jej sytuacja rodzinna była podkręcona podczas emisji programu.

Przyznała, że nie mogła się całkowicie swobodnie czuć przed kamerami, szczególnie że relacja z Adamem jej tego nie ułatwiała. Uczestniczka przyznała, że bała się reakcji widzów, a ich ciepłe przyjęcie bardzo ją zaskoczyło.