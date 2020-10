"Rolnik szuka żony": Joanna z szóstej edycji wspiera ciężarną Małgosię Borysewicz! Sama była ofiarą hejtu! 

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ostro skomentowała informacje, które pojawiły się w sieci na temat tego, że za wypowiedź do mediów żąda aż dwóch tysięcy złotych. Rolniczka wyjaśniła, że jej wypowiedź została wyjęta z kontekstu.

Post Małgosi Borysewicz skomentowała Joanna z szóstej edycji:

Co jeszcze napisała?

Post Małgosi Borysewicz na temat jej potyczki z mediami oraz braku chęci udzielania wywiadów skomentowała Joanna, uczestniczka szóstej edycji "Rolnik szuka żony". W programie była kandydatką Sławomira i to właśnie m. in. ją rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo. Podczas finałowego odcinka jednak nie pojawiła się w studio, natomiast dzięki połączeniu wideo porozmawiała z Sewerynem o swoich odczuciach. Wówczas okazało się również, że Joanna po programie zakochała się i spodziewa się dziecka. Od tamtego czasu nie udzielała się już medialnie.

Tym razem postanowiła wypowiedzieć się pod potem zdenerwowanej Małgosi i nawiązać do swojej historii:

Małgosiu,nie denerwuj się ;) Gdy ja urodziłam, również skrzynka pocztowa pękała od pytań szmatławców, propozycji wywiadów i chęci udostępniania zdjęć córki. W życiu bym się na to nie zgodziła, a partner proponował to samo - napisz, że za 5 tysięcy pogadasz, odrazu przestaną pisać. 😂 Oczywiście, to byłby żart, bo ani ja ani partner takich (ani zresztą żadnych innych) pieniędzy byśmy nie chcieli. Nie pozwoliłam sobie na to, bo pamiętam jak dziś te hektolitry szamba i pomyje wylewane na mnie w sieci za to,że ułożyłam sobie życie 🥰 choć ten hejt na mnie zniosłam mimo stanu błogosławionego całkiem nieźle, to na pierdyliard próśb tych „dziennikarzy” nie miałam zamiaru odczytać, a co dopiero odpisać. :) Choć moja z przygoda z programem była całkiem inna, to życzę Ci siły i zdrówka ❤️