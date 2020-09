Joanna w "M jak miłość" nie będzie w ciąży?! Usłyszy szokującą diagnozę, a potem zniknie z serialu...

W nowym sezonie "M jak miłość" wątek Joanny Chodakowskiej zapowiadał się bardzo ciekawie. Na oficjalnym koncie serialu na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym kobieta trzyma test ciążowy. Niedługo potem pozytywny wynik testu w rozmowie ze "Światem Seriali" potwierdziła Karolina Baranowska odpowiedzialna za PR "M jak miłość":

W nowym sezonie Joasia zrobi test ciążowy, a jego wynik okaże się pozytywny! Znów zobaczymy walkę mężczyzn o serce Chodakowskiej - powiedziała Karolina Baranowska z PR MTL Maxfilm dla portalu "Świat Seriali".

Teraz okazuje się, że wynik testu ciążowego Joanny faktycznie będzie pozytywny, ale Chodakowska nie będzie w ciąży! Okaże się to dopiero podczas wizyty u lekarza, gdzie kobieta usłyszy, że może być chora!

Joanna w "M jak miłość" ciężko zachoruje?

Jak informuje se.pl, w 1527. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Joanna nie tylko nie jest w ciąży, ale może być poważnie chora! Objawy, które do tej pory wiązała z ciążowymi dolegliwościami mogą okazać się symptomami choroby.

Nie jestem w ciąży... Badania to wykluczyły. Boję się, bo nie wiadomo, co mi jest. Lekarze też nie wiedzą, a ja czuję się coraz gorzej - powie Kindze Joanna.

Chodakowska po dramatycznych rozterkach miłosnych zdecyduje się wyjechać do Francji, do swojego ojca i to tam okaże się, że zdiagnozowanie jej choroby wcale nie jest takie proste.

Wyjazd za granicę początkowo był spowodowany faktem, że Barbara Kurdej-Szatan prywatnie jest w ciąży i na jakiś czas musi zniknąć z serialu. Jednak pobyt jej bohaterki we Francji może się przedłużyć i nie wiadomo, kiedy gwiazda wróci do "M jak miłość". Dodatkowo poprzez ryzyko poważnej choroby scenarzyści otworzyli sobie drogę, aby ostatecznie pożegnać się z tą postacią. To nie byłaby pierwsza sytuacja, kiedy gwiazda rozstaje się z serialem! Czy tak się stanie?

MTL Maxfilm

Joanna od śmierci Tomka nie może ułożyć sobie życie.