Joanna Racewicz w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej podróży do Ziemi Świętej i zdradziła, jaki jest jej syn. Dziennikarka, która zaledwie kilka tygodni temu została zwolniona z TVP, Wielkanoc spędziła w wyjątkowym miejscu. Joanna Racewicz razem z synem polecieli do Izraela. Była gwiazda Telewizji Publicznej nie ukrywa, że podróż do Ziemi Świętej była dla 10-letniego Igora, który w 2010 roku stracił ojca w katastrofie smoleńskiej, wyjątkowym doświadczeniem. Dlaczego? Posłuchajcie, co o swoim synu powiedziała nam Joanna Racewicz!

Joanna Racewicz opowiedziała o swoim dziecku.