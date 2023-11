Joanna Racewicz opisała wzruszającą reakcję jej syna na odsłonięcie pomnika ojca, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W dniu Wojska Polskiego odsłonięto popiersie funkcjonariusza BOR Pawła Janeczka, który był mężem Joanny Racewicz. Dziennikarka uczestniczyła w uroczystości w Ossowie razem ze swoim 9-letnim synem Igorem. Gwiazda Telewizji Polskiej zamieściła poruszający wpis na Facebooku, w którym wyznała, że początkowo obawiała się zabierania syna na to wydarzenie. Jednak nastoletni Igor zaskoczył mamę swoją dojrzałością! Jego słowa o zmarłym ojcu ściskają na serce.

Joanna Racewicz napisała na swoim profilu, że jej syn zachował się jak dojrzały mężczyzna, choć początkowo bała się, że uroczystość źle na niego wpłynie.

Czy 9-letni chłopiec będzie potrafił przeciąć biało-czerwoną szarfę z pomnika Taty bez drżenia rąk.

"Dam radę, Mamiś. Jestem w końcu twoim synkiem. No i Janosika"

Jest dzielny. Jak Tata. I chce zabrać szarfę do szkoły. Bo duma z Taty i pamięć o nim to jedyne, co zostało.

Nasz Syn. Najpiękniejszy pomnik Pawła. Prawdziwszy, niż można sobie wyobrazić. I trwalszy, niż ze spiżu - napisała Joanna Racewicz.