Jedną z najpopularniejszych polskich projektantek w Polsce jest obecnie Viola Piekut. W ubraniach jej projektu pojawia się coraz więcej sław - m.in. Doda, Sylwia Grzeszczak, Agnieszka Jastrzębska, Aneta Zając czy Patricia Kazadi. Przypomnijmy: Gwiazdy na pokazie Violi Piekut. Każda z nich wystąpiła w jej kreacji

Niedawno w mediach pojawiły się zarzuty, że Viola inspiruje się projektami od innych mistrzów mody. Tak było z suknią Agnieszki Jastrzębskiej z Balu Dziennikarzy TVN czy Kasi Glinki na TeleKamerach. Sprawa wywołała wielkie poruszenie w branży. Na ramówce TVN postanowiliśmy zapytać o fachowy komentarz Joannę Przetakiewicz, która jest nie tylko dyrektor kreatywną swojego domu mody La Mania, ale i radcą prawnym:

Jako radca prawny wiem, jak trudno jest udowodnić prawa autorskie dotyczące danego projekty. Nie raz nas to spotkało. Myślę, że dziś projektanci przez to że, a nie jest to szczęśliwe zjawisko, muszą 4 kolekcje zrobić w ciągu roku, a nie dwie, jak kiedyś, to projektanci nieprawdopodobnie spieszą się z kolejnymi nowymi pomysłami, zaczynają się powtarzać, zaczynają za bardzo inspirować się czy kopiować pomysły innych. Nie nadążają sami za sobą - mówi nam gwiazda "Project Runway"