Kobieta po przejściach i mężczyzna z przeszłością – do Joanny Przetakiewicz i Rinkego Rooyensa ten opis pasuje idealnie. O tym, że dyrektor kreatywna marki La Mania spotyka się ze znanym producentem, plotkowano już dwa miesiące temu. Jednak wszystkie szczegóły były utrzymane w niespotykanej jak na nich dyskrecji. Joannę i Rinkego zdradziły dopiero zdjęcia, które ukazały się pod koniec maja na jednym z portali. Paparazzi namierzyli parę na randce w Londynie. Jak czytamy w najnowszym magazynie „Flesz" para nie chce niczego komentować, bo ich znajomość jest jeszcze zbyt „świeża”, ale na tyle poważna, że nie chcą zapeszyć.

Są razem bardzo szczęśliwi. Żal byłoby to zepsuć. Mają tego świadomość, bo dzięki poprzednim związkom są już mądrzejsi – zdradza „Fleszowi” przyjaciółka pary.

Wygląda więc na to, że trafili na siebie w dobrym momencie.

Rinke potrzebował dojrzałej kobiety, która zaakceptuje to, jaki jest. Wbrew pozorom prywatnie jest zupełnie inny niż w biznesie. To wrażliwiec, który potrzebuje dużo ciepła – mówi we „Fleszu" jego znajoma.