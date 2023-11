Hanna Lis zamieszkała z Joanną Przetakiewicz? Takie doniesienia pojawiły się jakiś czas temu w jednym z dzienników. To właśnie u dyrektor kreatywnej marki La Mania dziennikarka miała znaleźć spokój po rozstaniu z Tomaszem Lisem i przeczekać remont mieszkania na Powiślu, w którym Hanna chce zamieszkać po wyprowadzce z willi w Konstancinie. Jak jest naprawdę?

Gwiazda Polsat Cafe odniosła się do plotek na swoim Instagramie. Zapewniła, że bardzo przyjaźni się z Joanną i zawsze może liczyć na jej wsparcie, ale o mieszkaniu u niej nie ma mowy:

Uwielbiam Joannę, zawsze mogę na nią liczyć, jest mi bardzo bliska, jak widać na załączonym obrazku. ❤️ Może to kwestia zaawansowanego wieku, ale za cholerę nie pamietam, żebym kiedykolwiek u Asi „pomieszkiwała”, jak utrzymują brukowe gazety i portale. Standardowa formuła: „potwierdza informator”. Wyjaśnię tym, którzy jeszcze nie wiedzą jak to się robi. Zaufany informator”, lub „przyjaciel domu”, to: a) wymysł pracownika brukowca, b) robota „życzliwych”, czyli zapiekłych wrogów. Nie wierzcie w te brednie proszę. W tym wszystkim jest życie prawdziwych ludzi. Btw: na nazwisko mam Lis, a nie „Lisica”. Peace&love - napisała Lis na Instagramie (pis. oryginalna).