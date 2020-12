Joanna Przetakiewicz o chorobie męża, Rinke Rooyensa! Co dzieje się ze słynnym producentem? 

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens od dwóch miesięcy są szczęśliwym małżeństwem. W wywiadzie z magazynem "Flesz" projektantka zdradziła nie tylko kulisy uroczystości, która odbyła się w Grecji, ale również opowiedziała o chorobie ukochanego męża i o tym, dlaczego naprawdę zdecydowała się przyspieszyć ślub z producentem. Choć od tego ważnego dnia w ich życiu minęło już trochę czasu, to Joanna Przetakiewicz, jak sama przyznaje, nadal nie może się oswoić ze słowem "żona".

Choć jestem żoną kilka tygodni, to emocje wciąż nie opadły. Z perspektywy czasu już wiem, że przyspieszenie ślubu było świetnym pomysłem - zdradziła "Fleszowi" Przetakiewicz.

Choroba Rinke Rooyensa. Na co choruje mąż Joanny Przetakiewicz?

Dlaczego się na to zdecydowali? Projektantka przyznała, że nie chcieli już czekać. Bali się, że kończy się czas pseudonormalności i że przez epidemię koronawirusa świat znów stanie w miejscu, i to nie wiadomo, na jak długo.

Nie wiedzieliśmy, czy wtedy uda nam się wszystkim spotkać nie tylko na ślubie, ale w ogóle. Zależało nam, żeby ta ceremonia była dla naszych bliskich takim połączeniem naszego ślubu i, na wszelki wypadek, świąt i sylwestra. Każdy z trzech dni uroczystości w Amanzoe miał inną tematykę i inny dress code. Pierwszego obowiązywały pióra i cekiny, drugiego matowe białe ubrania, a ostatniego bawiliśmy się pod hasłem „grecka riwiera”.



Jakiś czas temu plotkowano, że zakochani przyspieszyli swój ślub ze względu na chorobę Rinkego Rooyensa... Co dzieje się z producentem? O jego stanie zdrowia wspomniał także Jacek Kurski podczas finału „The Voice of Poland”. Podczas krótkiego przemówienia prezes TVP podziękował firmie produkującej i pozdrowił Rooyensa, "który swoją walkę na dużo ważniejszym froncie prowadzi i wygrywa". O co chodziło? Joanna uspokaja, że stan zdrowia jej męża jest dobry.

Rinke chorował, owszem, ale na bardzo poważne zapalenie płuc, które przeszedł w lutym. To wydarzenie uświadomiło mi, jak ważną osobą jest w moim życiu, ale też jak oboje jesteśmy ważni dla siebie. Zobaczyłam, jak kruche jest ludzkie życie. Mam pewność, że gdyby mi się coś stało, Rinke byłby przy mnie. Młodsi już nie będziemy, nie wiemy, co się wydarzy jutro czy za tydzień. Nie mamy ani jednej chwili do stracenia. A ślub wzięliśmy tylko dlatego, że bardzo się kochamy i chcemy ze sobą być. Mam nadzieję, że kolejne wspólne lata przeżyjemy w jak najlepszym zdrowiu, troszcząc się o siebie nawzajem – mówi w wywiadzie z "Fleszem".

Teraz państwo Rooyens skupiają się na przygotowaniach do świąt. Jak je spędzą? Jeśli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie zmianie i rząd nie wprowadzi kolejnych obostrzeń, to para zamierza urządzić je w Londynie. Ale Joanna jest przygotowana na każdą ewentualność. W nadchodzące Boże Narodzenie motywem przewodnim dekoracji w ich domu będzie kolor czerwony. Ostatnio projektantka pochwaliła się nawet imponującą, mierząca ponad trzy metry czerwoną choinką, która zagościła w ich salonie. Menu tez juz zaplanowała. Co Przetakiewicz zaserwuje swoim najbliższym w Wigilię? Nie zabraknie holenderskiego akcentu!

Przyznaję się bez bicia: nie jestem najwybitniejszym talentem kulinarnym. Nigdy nie odważyłabym się sama przygotować kolacji wigilijnej i narażać na nią moich bliskich (śmiech). Zawsze pomaga mi zaprzyjaźniona pani, prywatnie przyjaciółka mojej mamy, która robi m.in. fantastyczną rybę faszerowaną, pierogi i mięsa. W tym roku specjalnie dla mojego męża chcę zrobić holenderskie gourmety. W garnkach do fondue i małych platformach do pieczenia przygotowuje się kawałki ryb, mięs i warzywa, a do tego specjalne dipy. Oprócz tego, że sami możemy komponować smaki, to jest przy tym mnóstwo zabawy. Osoba, której podczas pieczenia spadnie kawałek mięsa, musi za karę zaśpiewać piosenkę, zatańczyć lub powiedzieć wierszyk. To świetna tradycja, która chcę, by na stałe zagościła w naszym domu - mówi Joanna Przetakiewicz.

