Joanna Przetakiewicz od lat jest w polskim show-biznesie synonimem luksusu i wyrafinowanego stylu. Tym razem zachwyciła fanów przygotowaniami do świąt wielkanocnych, dbając o każdy detal dekoracji w swojej willi. Eleganckie aranżacje wprowadziły wyjątkową, świąteczną atmosferę i zachwyciły nawet najbardziej wymagających obserwatorów.

Joanna Przetakiewicz przygotowuje się do Wielkanocy

Joanna Przetakiewicz to nie tylko dynamiczna bizneswoman i właścicielka marki La Mania, ale też jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich celebrytek. Aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie udziela wywiadów, a jej konto na Instagramie śledzi już ponad pół miliona osób, z zaciekawieniem obserwujących każdy jej wpis.

Tym razem żona Rinke Rooyensa uchyliła fanom rąbka tajemnicy swoich przygotowań do świąt wielkanocnych. Pokazała, jak z wdziękiem i stylem udekorowała swoją willę, wprowadzając do niej elegancki, świąteczny nastrój, który zachwycił obserwatorów i podkreślił jej wyrafinowany gust.

Jesteś mądrą ciepłą piękną kobietą lubię patrzeć na ciebie na to jaką tworzysz atmosferę napisała pod rolką Przetakiewicz Magda Gessler.

Tak Joanna Przetakiewicz udekorowała willę na Wielkanoc

Jak co roku celebryci prześcigają się w pomysłach na dekoracje swoich posiadłości na Wielkanoc. Joanna Przetakiewicz jest w posiadaniu luksusowej willi w Konstancinie, którą w tym roku udekorowała na Wielkanoc w ponadczasowym stylu glamour. Na jej stole dominują głębokie czarne akcenty, przełamane złotymi detalami oraz bielą porcelany i świeżych kwiatów. Nie brakuje też gustownych dodatków - stylowych świeczników oraz subtelnych wielkanocnych akcentów, takich jak stylizowane jajka.

Wszystkie elementy dekoracji pochodzą z jej marki La Mania Home, co sprawia, że aranżacja jest propozycją dla osób ceniących luksus, elegancję i wyrafinowany smak. Co z cenami?

Komplet pasiastej biało-czarnej zastawy stołowej dla jednej osoby kosztuje 329 zł i obejmuje duży talerz, talerz deserowy oraz miskę. Z kolei za słoneczny spodek z filiżanką do espresso trzeba zapłacić 159 zł. Dwie sztuki kryształowych kieliszków wyceniono na 279 zł, natomiast w wersji Noir ich cena wynosi 309 zł. Najdroższe są szklanki, które kosztują 309 zł lub 339 zł, w zależności od wybranego modelu.

