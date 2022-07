Joanna Opozda zmartwiła fanów: "Bardzo smutne oczy" 

Joanna Opozda krytykowana za zdjęcia syna: "Dziecko bez twarzy, co to za moda"?

Joanna Opozda odpoczywa na sielskich wakacjach. Na wyjeździe nie mogło zabraknąć jej 4-miesięcznego synka. Aktorka pokazała na Instagramie zdjęcia z urlopu z małym Vincentem. Fanom nie spodobał się fakt, że gwiazda publikuje zdjęcia z dzieckiem a jednoczesnie zakrywa mu twarz. Albo pokazuje normalnie dziecko albo w ogóle - grzmią w komentarzach. Zobaczcie zdjęcia, które wywołały takie oburzenie. Joanna Opozda skrytykowana za zasłonięcie twarzy dziecka na zdjęciu Natłok obowiązków związany z macierzyństwem oraz wielki powrót na ekrany po porodzie sprawiły, że Joanna Opozda potrzebowała wypoczynku. Aktorka od kilku dni przebywa na wakacjach, gdzie w otoczeniu natury spędza czas z ukochanym synkiem. Joanna Opozda pochwaliła się ostatnio zdjęciem z mamą, babcią i Vincentem . Gwiazda nie ukrywa, że lubi przebywać w pięknych okolicznościach przyrody w towarzystwie najbliższych. Między innymi dlatego Joanna Opozda pojechała na wakacje z synkiem , gdzie będzie mogła się zrelaksować. Aktorka chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z sielskiego urlopu. Zawsze pamięta jednak o tym, żeby zakryć twarz Vincenta na Instagramie. W ten sposób pragnie chronić jego wizerunek w mediach. Pomysł Joanny Opozdy spotkał się z krytyką ze strony internautów. -Dziecko bez twarzy 🙈 co to za moda ? -Po co zakrywać twarz niemowlakowi który wygląda tak samo jak milion innych? -Bez sensu takie zdjęcie to albo pokazuje normalnie dziecko albo w ogóle! - pisali oburzeni fani na Instagramie.