Wśród gwiazd obecnych na Bestsellerach Empiku 2023 pojawiła się Joanna Opozda. Po trudnym okresie w życiu prywatnym aktorka zaczęła się już regularnie pokazywać na imprezach. Fani od jakiegoś czasu zastanawiają się, czy artysta jest otwarta na nową relację. Choć w sprawach sercowych milczy, gwiazda była już łączona z paroma mężczyznami. Dzień przed walentynkami, podczas gali wręczenia nagród Joanna Opozda wypowiedziała się o znajomości z Remigiuszem Mrozem.

We wtorek, 13 lutego Joanna Opozda błyszczała na Bestsellerach Empiku 2023. Udział w imprezie był także Remigiusz Mróz, który był nominowany w kategorii Książka. Pisarz jednak nie zgarnął prestiżowej statuetki, która powędrowała do brytyjskiej pisarki B.A. Paris. Ale o artyście mówiono nie tylko w kontekście wyróżnienia. Fani wychwycili, że autor spędził trochę czasu na rozmowach z byłą partnerką Antoniego Królikowskiego. Internauci nie od dziś podejrzewają, że tych dwoje łączy coś więcej niż przyjaźń.

Zobacz także: Joanna Opozda zaskoczyła swoim szczęściem i nie kryje wzruszenia. "Nie ma drogi na skróty"

Podczas gali Joanna Opozda udzieliła wywiadu serwisowi Pudelek, w którym otworzyła się na relację z pisarzem. Aktorka przyznała, że świetnie rozumie się z Remigiuszem Mrozem. Połączyło ich podobne poczucie humoru. Gwiazda trzymała za niego kciuki przed ogłoszeniem laureata nagrody Empiku.

Jeśli chodzi o książki i autorów, jest to oczywiście Remigiusz Mróz (…). My się za bardzo nie musimy starać. Polubiliśmy się tak… Pykło między nami i tak zostało. Rozmawiamy dużo ze sobą, mamy bardzo podobne poczucie humoru, więc myślę, że to jest clou. To poczucie humoru jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Dużo się śmiejemy. I tak jakoś funkcjonujemy sobie

– zdradziła aktorka.