Ewa Minge nie ukrywa, że przyjaźni się z Joanną Opozdą i nie może uwierzyć, że niemal na każdym etapie życia aktorka musi mierzyć się z krytyką. Ostatnio gwiazda "Pierwszej miłości" wywołała kontrowersje po tym, jak paparazzi kilka razy przyłapali ją na imprezach. Ewa Minge w mocnych słowach napisała co o tym myśli i nawiązała do Antoniego Królikowskiego!

Ewa Minge wypoczywa na Sycylii, ale błogi wypoczynek przerwały projektantce doniesienia o katastrofie chemicznej w Zielonej Górze, co wyraźnie oburzyło gwiazdę, która wprost napisała o rujnowaniu ziemi, na której żyjemy. Nieoczekiwanie Ewa Minge zmieniła temat i nawiązała do ostatniej afery z Joanną Opozdą i Antonim Królikowskim w rolach głównych. Projektantka dosadnie napisała, że aktorka cieszyła się sympatią jedynie w czasie kryzysu, a teraz kiedy znów nabrała wiatru w skrzydła hejt i krytyka wróciły.

Asia Opozda od dawna mierzy się z hejtem. Kiedyś była "za ładna", "za brzydka", "żadna aktorka", "złapała Antka" i inne bzdury. Później świat wirtualny ją pokochał, bo Antek ją zdradził. Tacy jesteśmy, po polsku, po naszemu. Dostała w twarz i to gruby nokaut, to przytulimy. Asia wyszła z kryzysu, postanowiła żyć, zamknąć ciężki rozdział życia (nigdy do końca pewnie go nie domknie) sama namawiam ją jako doświadczona matka, która samotnie wychowała dwóch synów, ze jej syn będzie szczęśliwy tylko wtedy, kiedy ona będzie szczęśliwa i znowu polowanie na czarownice, bo była w klubie ze znajomymi...bo jest na ściance...A co z dzieckiem? Ma się dobrze, byłam, widziałam...tuliłam" - wyznała Minge.