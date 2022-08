Joanna Opozda pokazała, co sprawia jej radość w trudnym czasie

Antoni Królikowski w najnowszym wywiadzie po raz kolejny odpowiedział na oskarżenia Joanny Opozdy, która mówi, że nie płacił alimentów na syna. Aktor zapewnia, że łoży na Vincenta, ponadto twierdzi, że Opozda pozbawiła go pracy w serialu! O jakiej produkcji mowa? Zobaczcie! Antek Królikowski stracił rolę w serialu przez Joannę Opozdę? Antoni Królikowski nie odpuszcza - w nowym wywiadzie dla "Faktu" ostro zaatakował Joannę Opozdę, twierdząc, że szczuje na jego rodzinę, mówiąc kłamstwa na temat chrzcin ich syna, Vincenta czy alimentów na jego rzecz. Aktor chce się bronić, ponieważ nie może patrzeć na cierpienie swoje rodziny, zwłaszcza mamy, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, która mocno przeżywa całą sytuację. Do tego stopnia, że pozwala sobie na dość ostre komentarze w stosunku do internautów. Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska namieszała po odwołanym chrzcie?! "Muszę zamilknąć" Po tym jak Królikowski udowodnił, że płaci alimenty na syna, pokazując wyciągi z konta, w rozmowie z "Faktem" jeszcze raz podkreślił, że Joanna Opozda kłamie w tej sprawie: Co do oskarżeń o to, że nie płacę alimentów i nie łożę na syna — to kłamstwo. Ono jednak sprawiło, że wylała się na mnie fala agresywnych oskarżeń. Zobaczyłem, że muszę zareagować, bo dzieją się rzeczy bardzo złe. Z jednej strony Joanna oczekuje, że będę płacił, a z drugiej, pozbawia mnie pracy w serialu, w którym sama dostaje rolę - mówi Antoni w "Fakcie". Jaki serial ma na myśli Królikowski? Chodzi o polsatowską produkcję "Mecenas Porada" z Aleksandrą Domańską w roli głównej - rzeczywiście, jakiś czas temu Joanna Opozda chwaliła się, że dołączyła do obsady serialu . Ale czy mogła mieć wpływ, że zabraknie w nim Antka Królikowskiego, który w "Mecenas Porada"...