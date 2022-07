Joanna Opozda o swoim stanie zdrowia: "Zmagałam się z tym problemem". Wszystko przez stres? 

Joanna Opozda aktualnie wypoczywa na rajskich wakacjach, ale nie zapomina o swoich fanach! Na jej instagramowym koncie co chwila pojawiają się nowe gorące fotografie, które rozpalają zwłaszcza męską część jej obserwatorów. Tym razem gwiazda pochwaliła się chyba jednym z najbardziej odważnych zdjęć, jakie możemy zobaczyć na jej profilu. Fani szybko skomentowali, że jej były partner Antek Królikowski, stracił prawdziwy skarb! Zobacz także: Wiemy, z kim Joanna Opozda spędza wakacje na Madagaskarze! Zwiewne, kobiece sukienki i inne perełki do garderoby znajdzesz tutaj, a mając do Orsay kod rabatowy zapłacisz za nie dużo mniej. Joanna Opozda na gorącej fotce w skąpym bikini Joanna Opozda to od kilku miesięcy jedno z najbardziej gorących nazwisk polskiego show biznesu. Kiedy w lipcu ubiegłego roku wszyscy dowiedzieli się, że aktorka spotyka się ze swoim kolegą po fachu, Antonim Królikowskim, natychmiast oczy mediów i fanów były zwrócone na ich związek! Uczucie tej dwójki nie trwało jednak długo. Zaledwie po kilku miesiącach para rozstała się. Żadna ze stron nie poinformowała o dokładnych przyczynach rozstania. Niedługo po zakończeniu związku z Antonim Królikowskim, Joanna Opozda zdecydowała się na wakacje na Madagaskarze. Przebywa tam do tej pory i co chwila zachwyca swoich fanów nowymi fotografiami. Dzięki temu możemy podziwiać nie tylko wspaniałe widoki z Madagaskaru, ale przede wszystkim piękną aktorkę. A najnowsze zdjęcie gwiazdy szybko stało się hitem! Joanna Opozda pokazała się w bardzo skąpym bikini, a do zdjęcia pozuje w seksownej pozie. Oczywiście na komentarze od fanów nie trzeba było długo czekać. Niektórzy z nich jasno dali do zrozumienia, że Antoni Królikowski ma czego żałować! - Seksowna 😎❤️ - Antek...