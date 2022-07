W lutym Joanna Opozda została po raz pierwszy mamą. Narodziny syna Vincenta wywróciły jej życie do góry nogami. Zamiast cieszyć się spokojnym macierzyństwem, musiała mierzyć się z wieloma problemami w życiu prywatnym. Tuż po porodzie wyszło bowiem na jaw, że aktorka rozstała się z mężem Antonim Królikowskim, a ojciec jej syna związał się z nową partnerką. Joanna usunęła się w cień i nie komentowała skandali z byłym mężem w roli głównej. Na jakiś czas niemal całkowicie zniknęła też z mediów społecznościowych. Teraz, ku uciesze fanów, Joanna Opozda jest bardziej aktywna na Instagramie. Aktorka zdecydowała się również udzielić pierwszego po porodzie wywiadu magazynowi "Party! Opowiadając o trudach samotnego macierzyństwa, wbiła przy okazji szpilę Antoniemu Królikowskiemu. Słusznie? Joanna Opozda o macierzyństwie. Przy okazji wbija szpile Antoniemu Królikowskiemu? Nie jest tajemnicą, że Joanna Opozda wychowuje syna Vincenta samotnie. Choć ojciec chłopca, Antoni Królikowski, stara się mieć z synem regularny kontakt, to wszystkie obowiązki spoczywają na barkach aktorki. Ta, mimo trudnej sytuacji osobistej, się nie poddaje. Niedawno Joanna Opozda kupiła wymarzone mieszkanie , które właśnie remontuje, wróciła też do pracy, m.in. jako aktorka i influencerka. Co więcej, Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim znów zaczyna się uśmiechać. W rozmowie z "Party aktorka zdradziła, jak minęły jej pierwsze tygodnie macierzyństwa i dlaczego musiała zrezygnować z dłuższego urlopu macierzyńskiego. Co najbardziej zaskoczyło ją w pierwszych tygodniach macierzyństwa? Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak ogromna jest miłość matki do dziecka. Wcześniej tego nie rozumiałam. Kiedy mój synek nagle zachorował, wszystko...