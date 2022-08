Joanna Opozda opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie z Vincentem. Aktorka i jej synek od kilku dni wypoczywają na egzotycznych wakacjach, a dumna mama chętnie chwali się wspólnymi fotkami z dzieckiem. Teraz Joanna Opozda pokazała wyjątkowy kadr ze spaceru po plaży, ale internauci zwrócili uwagę na nosidełko dla Vincenta. W komentarzach zawrzało! Aktorka musiała odpowiedzieć.

Joanna Opozda od narodzin syna wychowuje go sama. Niestety, tuż przed porodem aktorka rozstała się z jego tatą, Antonim Królikowskim. Nie jest tajemnicą, że aktorska para rozstała się w złych relacjach i dziś nie ukrywa do siebie żalu. Joanna Opozda zarzuca Antoniemu Królikowskiemu, że nie płaci alimentów na syna, a aktor twierdzi, że żona utrudnia mu kontakty z Vincentem.

Joanna Opozda chętnie pokazuje w sieci, jak radzi sobie w roli mamy, ale do tej pory nie ujawniła wizerunku syna. Teraz jednak internauci mogą zobaczyć, jak aktorka i mały Vincent wypoczywają na wakacjach!

Zobacz także: Joanna Opozda wypoczywa z synkiem na wakacjach. Antoni Królikowski wbija szpilę?

Fani zachwycili się wspólnym kadrem Joanny Opozdy z synem i podziwiali figurę młodej mamy. Część internautów zwróciła jednak uwagę na nosidełko, w którym siedział Vincent.

Zobacz także: Zaskakujące słowa Ewy Minge o Antonim Królikowskim: "Antek miał prawo nie chcieć Joasi"

Instagram @asiaopozda

Joanna Ppozda zareagowała na krytyczne uwagi i komentarze dotyczące nosidełka. Aktorka odpowiedziała zaniepokojonym internautom.

- Jest to nosidełko ergonomiczne przetestowane przez specjalistów, pediatrów. Otrzymało certyfikat Instystutu ds. Dysplazji Bioder co oznacza że jest bezpieczne i wygodne dla dziecka. Dziecko ma w nim najlepsza pozycje. Jest to produkt znany i lubiany przez rodziców na całym świecie :) nie jest to wisiadło, bo to samo można powiedzieć o chustach a tu dopasowujesz nosidełko do rosnącego dziecka i ma w nim zawsze najlepsza pozycje, to jest nosidełko od urodzenia do 1 roku życia. Rzadko go używam, bo zwykle nosze synka na rękach :) - zdradziła aktorka.