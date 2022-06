Joanna Opozda pochwaliła się nowym zdjęciem, a fani oniemieli! "Boże jaka szczuplutka po dzidziusiu"

Joanna Opozda na swoim profilu na Instagramie poinformowała, o tym, że złożyła zawiadomienie na policji. Ma dość wiadomości z pogróżkami, wyzwiskami i groźbami. Aktorka jest w zaawansowanej ciąży, dlatego potrzebuje spokoju i wyciszenia. Niestety, w ostatnich tygodniach przed porodem musi zmagać się z wyjątkowo ordynarnym hejtem. Joanna Opozda walczy z hejtem: "Tym razem nie odpuszczę" Joanna Opozda oraz Antoni Królikowski na początku sierpnia wzięli ślub. Młodzi aktorzy, by nie spotkać paparazzi pod kościołem, zmienili godzinę ślubu. Zabieg nie pomógł, a zdjęcia spod świątyni obiegły Internet. Opozda komentowała później, że dzień, który miał być najszczęśliwszy w jej życiu, okazał się być najbardziej stresujący . W kolejnych tygodniach zaczęły się pojawiać plotki na temat ciąży aktorki. Jednak młodzi małżonkowie postanowili poczekać z informacją do momentu, kiedy samu zechcą podzielić się ze światem radosną nowiną . O tym, że spodziewają się dziecka poinformowali za pomocą mediów społecznościowych. Ostatnie miesiące dały się we znaki zarówno Antoniemu Królikowskiemu, jak i Joannie Opoździe. Aktorka, pod koniec ciąży nie czuje się najlepiej , a pełne hejtu komentarze wcale jej nie pomagają. Wszystkie te sytuacje oraz wiadomości, które pojawiały się w jej skrzynce, skłoniły ją do zgłoszenia się na policję. Zobacz także: Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z Joanną Opozdą: "Jesteśmy we troje" napisał aktor Joanna Opozda pokazała wiadomości, które ostatnio pojawiły się w jej skrzynce na Instagramie. To właśnie one, skłoniły ją do złożenia zawiadomienia. Hejterka Anna nie tylko obraża aktorkę, ale - co gorsze - życzy śmierci nienarodzonemu dziecku Joanny i Antoniego...