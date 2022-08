Joanna Opozda ma powody do radości: "To już pewniak!". Fani ruszyli z gratulacjami 

Nowe zdjęcie Joanny Opozdy wywołało emocje wśród fanów: "To trudne. A jest w dodatku sama..." - komentują. O co chodzi?

Joanna Opozda w ostatnim czasie na Instagramie publikowała radosne zdjęcia i sprawiała wrażenie naprawdę szczęśliwej. Gwiazda "Pierwszej miłości" zabrała nawet synka do spa, muzeum i pokazywała w mediach społecznościowych, jak wspólnie spędzają czas. Teraz Joanna Opozda zaskoczyła nowym zdjęciem, na którym internauci dostrzegli pełne smutku spojrzenie... Joanna Opozda zaskoczyła nowym zdjęciem. Fanki są zaniepokojone! Joanna Opozda kilka tygodni temu na dobre wróciła do aktywności w mediach społecznościowych po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim, które wywołało mnóstwo emocji. Jak wiadomo, aktor po fali szokujących wpadek z jego udziałem na jakiś czas zniknął z show-biznesu, a z kolei Joanna Opozda zaczęła publikować zdjęcia , które mogły świadczyć o tym, że zaczęła już nowy etap życia. Przed gwiazdą dużo nowych wyzwań związanych ze zmianą mieszkania. Joanna Opozda zagra także, w serialu , w którym kiedyś grał Antoni Królikowski. Teraz Joanna Opozda opublikowała nowe zdjęcie, a fani patrzą na zamyślony wzrok aktorki i dopatrują się na fotografii smutku w oczach. Słusznie? - Bardzo smutne oczy - Smutne oczy 😘 - Chyba zmęczona. W końcu jest młodą mamą... to trudne. A jest w dodatku sama... Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez joanna opozda (@asiaopozda) Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie wytrzymała! Komentuje zaproszenie dla Joanny Opozdy Gwiazda, co prawda nie zdecydowała się odpowiedzieć na te komentarze, ale mogła liczyć też na komplementy ze strony internautów. -...