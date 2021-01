Joanna Opozda drastycznie schudła! To przez rozstanie z Antonim Królikowskim?

Joanna Opozda tuż pod koniec ubiegłego roku na dobre ucięła spekulacje fanów i mediów, wydając oświadczenie, że jej związek z Antkiem Królikowskim dobiegł końca. Aktorka oznajmiła również, że ma zamiar skupić się na własnych planach i celach, dlatego też ograniczy swoje działania w mediach społecznościowych. Kiedy jednak zaczęła zamieszczać nowe zdjęcia, na których jest znacznie szczuplejsza, obserwatorzy natychmiast zwrócili na to uwagę, a do Joanny Opozdy trafiało wiele zapytań o to, jaką dietę stosuje. Kiedy jednak gwiazda w końcu postanowiła udzielić odpowiedzi, wielu fanów mogło się mocno zaniepokoić. Jak się okazuje, to wcale nie zdrowy życia spowodował u niej nagły spadek wagi.

Joanna Opozda drastycznie schudła

Joanna Opozda wróciła na Instagram i postanowiła zagrać ze swoimi obserwatorami w doskonale wszytkim znane "pytania i odpowiedzi". Aktorka otrzymała od swoich fanów masę pozytywnych słów i wszyscy cieszą się, że ponownie jest aktywna w mediach społecznościowych. Poza pytaniami dotyczącymi spędzania dnia, ulubionej muzyki, kwiatów i tym podobnych, pojawiło się kolejne pytanie o to, jak schudła. Trzeba przyznać, że spadku wagi u aktorki trudno nie zauważyć. Gwiazda waży naprawdę mało jak na swój wzrost...

Nie bede ukrywać, że schudłam i to naprawdę sporo. Widać to po mnie i teraz ważę 50 kg przy wzroście 172 cm. Nie bede wam mówić jaka to jest dieta, bo to jest niestety stres. ja jak się stresuje to nie jem, nie śpię. Nikomu nie polecam tej diety. teraz wszystkie ciuchy są na mnie za duże, więc muszę wymieniać całą garderobę - zwierzyła się na nagraniu.

Jak widać ostatni czas nie był dla aktorki łatwy. Czy stres, z którym zmaga się Joanna Opozda i nieprzespane noce, mają związek z Antkiem Królikowskim? Gwiazda nie chce opowiadać o swoim prywatnym życiu. W pozostałych relacjach podziękowała swoim obserwatorom, że okazywali jej ogromne wsparcie. Wszystko wygląda na to, że Joanna Opozda wróciła do nich na dobre.

Potrzebowałam czasu dla siebie, ale to miłe, że dostaje od was tyle pozytywnych wiadomości. bardzo to doceniam - skomentowała.

