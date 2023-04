Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotkali się na mediacji. Zakopali topór wojenny? [ZDJĘCIA]

Antoni Królikowski i Joanna Opozda w ostatnim czasie prowadzili medialny spór, który wybuchł tuż po tym, jak media dowiedziały się o odwołanych chrzcinach Vincenta. Małżonkowie, którzy aktualnie odliczają dni do rozwodu, nie szczędzili sobie wzajemnych oskarżeń. Teraz Antoni Królikowski zdecydował się na powolne zacieranie śladów swojego uczucia do Joanny Opozdy. Tego, na co się zdecydował nie udało mu się ukryć. Zresztą Joanna Opozda nie pozostaje mu dłużna. O co chodzi? Antoni Królikowski usuwa zdjęcia z Joanną Opozdą Wzajemna niechęć Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy zamieniła się w medialną awanturę, w którą zamieszani byli nie tylko byli małżonkowie ale również ich rodziny. Internauci w szoku śledzili kolejne stanowiska Joanny Opozdy czy Antoniego Królikowskiego, po tym, jak media dowiedziały się o odwołanych chrzcinach małego Vincenta. Okazało się, że to było tylko wstępem do publicznej i ostrej wymiany zdań pomiędzy rodzicami małego Viniego. Joanna Opozda przyznała, że była zastaszana przez kochankę meża, oraz że Antoni Królikowski nie płaci alimentów na syna. Antoni Królikowski pokazał serię przelewów, które miały podważyć zdanie żony. Ona twierdziła jednak, że przelewy na duże kwoty były pieniędzmi na dom, w który mieli inwestować po połowie. W mediach pojawiło się nawet pismo od komornika, ponieważ wszyscy zastanawiali się, jaka jest prawda i czy Antoni Królikowski faktycznie zalega z alimentami. Chociaż w ostatnich dniach napięcie pomiędzy Antonim Królikowskim a Joanną Opozdą przycichło, nie oznacza jednak, że udało im się dojść do porozumienia. Wygląda na to, że Antoni Królikowski małymi krokami zaczyna pozbywać się wspólnych zdjęć z byłą żoną, jakie opublikował w sieci. Zobacz także: Antoni Królikowski ogłasza radosną nowinę. Pokazał wymowne nagranie Na chwilę...