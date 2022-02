A jednak! Joanna Opozda i Antoni Królikowską znów są parą. Aktor opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie ze swoją partnerką i ostatecznie potwierdził, że jego serce jest już zajęte. Internauci są zachwyceni romantyczną fotką zakochanej pary! Sprawdźcie, jak komentują zdjęcie i wyznanie Antoniego Królikowskiego. Joanna Opozda i Antoni Królikowski wrócili do siebie Joanna Opozda i Antoni Królikowski pod koniec ubiegłego roku poinformowali swoich fanów, że po kilku miesiącach związku postanowili się rozstać. Aktorka opublikowała wówczas krótkie oświadczenie na Instagramie, w którym życzy byłemu partnerowi wszystkiego co najlepsze. (...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robić- pisała pół roku temu. W mediach zaczęły pojawiać się plotki, że do rozstania doszło ponieważ Antoni Królikowski nie mógł zapomnieć o byłej partnerce- aktor jednak szybko zdementował sensacyjne doniesienia. Rozstanie z Asią to nasza prywatna sprawa i nie chcę komentować tego w żaden sposób poza tym, że jestem wdzięczny Asi za te miesiące i dziękuję za wszystko. Proszę o uszanowanie naszej decyzji i nie wciąganie w to osób trzecich w tym i tak trudnym dla nas momencie ...- apelował aktor. Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się pod koniec grudnia 2020 roku, a już na początu lutego 2021 roku w mediach pojawiły się plotki, że aktor i piękna gwiazda serialu "Pierwsza miłość" mają się ku sobie! Paparazzi przyłapali Antoniego Królikowskiego na osiedlu Joanny Opozdy- aktor przyjechał do byłej partnerki i wręczył jej...