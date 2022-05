Kamila z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na pytania internautów i zdradziła, czy ostra krytyka, jaka ją spotkała po programie, bardzo odbiła się na jej psychice. Rolniczka po raz pierwszy mówi też wprost o plusach udziału w hicie Telewizji Polskiej. Chociaż Kamila nie znalazła miłości w "Rolniku" nie ukrywa, że bardziej się otworzyła... Co jeszcze zdradza? Kamila z "Rolnik szuka żony" o zaletach udziału w programie. Nie obawiała się hejtu? Kamila z "Rolnik szuka żony" w programie budziła ogromne emocje już od czasu wyemitowania wizytówki. W pierwszym odcinku okazało się, że rolniczka otrzymała rekordową ilość listów , ale ostatecznie nie znalazła miłości w programie i choć wybrała Adama - zrezygnowała z wyjazdowej randki ze swoim kandydatem . Po zakończeniu przygody z hitem TVP Kamila brała udział jeszcze w kilku programach m.in. "Wielkim Teście Wiedzy TVP", "Jaka to melodia?" czy "Familiadzie", a niedawno w "Pytaniu na śniadanie" opowiadała o swojej pracy i zdradziła, że nadal szuka miłości . Po zakończeniu emisji show Kamila na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych, ale ostatnio wróciła i coraz chętniej publikuje swoje zdjęcia. Niedawno chwaliła się wyjazdem do Zakopanego z przyjaciółkami , a teraz odpowiedziała na pytania internautów i poruszyła temat hejtu... Czy dzięki udziałowi w programie zrobiłaś się bardziej pewna siebie i czy otworzylaś się bardziej na ludzi? - zapytała jedna z internautek. Kamila szczerze wyznała, że dopiero prowadzenie pieczarkarni dało jej pewność siebie. A co z krytycznymi komentarzami? Okazuje się, że hejterom nie udało się zniszczyć zbudowanej pewności siebie, a udział w programie ostatecznie miał sporo plusów. Jak zaczęłam zarządzać...