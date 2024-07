Ostatnio jednym z najczęściej wyszukiwanych przez was nazwisk w internecie i na AfterParty.pl jest Joanna Moro. Polska aktorka urodzona na Litwie, która podbiła serca rosyjskich i polskich widzów rolą w serialu "Anna German", ma spore szanse, żeby zaistnieć w masowej świadomości na dłużej. Zwłaszcza, że właśnie rusza z nowymi projektami:

Czy rzeczywiście to dobry krok? O komentarz poproszono Karolinę Korwin Piotrowską, która znana jest z bezkompromisowych ocen. Według niej to błąd, ponieważ...

- Polska to mały rynek, łatwo wpada się w szufladę, a German to wyrazista rola - przekonuje Karolina, która dodaje, że widzi za to dla Joanny szansę na sukces w Rosji: - Rosja to świetny rynek, ona biegle mówi po rosyjsku, bez akcentu, zna język. Na jej miejscu próbowałabym tam. Jeśli niczego nie zaniedba, może tam żyć jak w puchu.