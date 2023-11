Emocje związane z finałem dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie opadły! Zaledwie kilka dni temu okazało się, że taneczne show Polsatu wygrała Joanna Mazur. Niewidoma biegaczka i Jan Kliment wygrali z Tomaszem "Gimperem" Działowym i Natalią Głębocką. Zwycięzcy otrzymali Kryształową Kulę oraz 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza. Okazuje się jednak, że dzięki występom w "Tańcu z Gwiazdami" Joanna Mazur zarobiła znacznie więcej!

Joanna Mazur zarobiła fortunę w "Tańcu z Gwiazdami"?

Joanna Mazur, według doniesień "Super Expressu", dzięki udziałowi w tanecznym programie Polsatu zarobiła ponoć milion złotych! Jak to możliwe? Dziennik informuje, że niewidoma biegaczka za każdy odcinek mogła liczyć na ok. 3 tysiące złotych. Do tego trzeba dodać pieniądze zebrane w internetowych zbiórkach- po emisji odcinka w którym Joanna Mazur zdradziła, że od kilku lat mieszka w małym pokoiku bez toalety, internauci rozpoczęli zbiórki pieniędzy na nowe mieszkanie dla multimedalistki Mistrzostw Świata i Europy. W zaledwie kilka dni udało się wówczas zebrać ok. 300 tysięcy złotych. Szybko okazało się również, że jeden z deweloperów zafundował Joannie nowe mieszkanie w Krakowie, warte nawet pół miliona. Jak donosi "Super Express" w sumie jest to ok. 1 mln złotych.

Zarobki gwiazd w "Tańcu z Gwiazdami"

O zarobkach gwiazd w "Tańcu z Gwiazdami" krążą legendy! W tej edycji najwięcej za odcinek miała inkasować Agnieszka Radwańska - około 20 tys. złotych. Całość przeznaczyła jednak na cele charytatywne! Ogromną gażę otrzymał również Popek w poprzednim sezonie - aż 15 tys. Rekordzistką jest jednak ponoć... Katarzyna Figura! Za udział w siódmej edycji show, emitowanego jeszcze wtedy w TVN, miała otrzymywać około 40 tys. złotych za odcinek. Odpadła w trzecim, a więc zarobiła nieco ponad 120 tys. złotych.

Kibicowaliście Joannie Mazur w "Tańcu z Gwiazdami"? Waszym zdaniem zasłużyła na zwycięstwo w 9. edycji show?

Joanna Mazur wygrała 9. edycję "Tańca z Gwiazdami".

Kibicowaliście Joannie w tanecznym show?

