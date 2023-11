Joanna Mazur to najbardziej niezwykła uczestniczka 9.edycji "Tańca z gwiazdami". Niewidoma biegaczka zachwyca widzów swoją delikatnością, urokiem osobistym i wielkim talentem tanecznym. Od pierwszego odcinka show Polsatu radzi sobie znakomicie i zbiera od jurorów wysokie noty.

W ostatni piątek wraz z Janem Klimentem zatańczyła sambę, za którą otrzymała aż 28 punktów. Andrzej Grabowski dał jej dziesiątkę!

Czy Joanna ma szansę dojść do finału? Z kim zaprzyjaźniła się na planie show?

Wszyscy obstawiają, że na pewno daleko zajdzie Justyna Żyła, ale faworytkami w tej edycji są zdecydowanie Joanna Mazur i Macademian Girl. Wielkim wsparciem dla Joanny jest Jan, który z pomocą jej trenera Michała uczy ją wszystkich kroków. Janek za kulisami mówi, że Joanna to najbardziej niezwykła partnerka, jaką miał w programie. Asia zaprzyjaźniła się też z jego żoną Lenką i to z nią spędza najwięcej czasu za kulisami. Wielu uczestników właśnie jej kibicuje i życzy jej zwycięstwa - mówi w rozmowie z Party.pl osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami".

Jak udało nam się dowiedzieć, Joanna poza przygotowaniami do "Tańca z gwiazdami", dużo czasu spędza też na treningach, bowiem przygotowuje się do listopadowych Mistrzostw Świata dla osób niepełnosprawnych, gdzie wystartuje w biegu na 1500m.

Joanna Mazur ma 29 lat i na swoim koncie kilka sportowych sukcesów. W 2016 roku na Mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych zdobyła złoto na dystansie 200 metrów i srebro na 100 metrów. Rok później na Mistrzostwach Świata osób niepełnosprawnych wywalczyła aż trzy medale - złoto (na 1500 metrów), srebro (na 800 metrów) oraz brąz (na 400 metrów). W zawodach bierze udział ze swoim trenerem Michałem Stawickim, byłym triathlonistą. Biega z opaską na oczach. Joanna Mazur wzrok zaczęła tracić już w wieku 7 lat, a wszystko z powodu wady genetycznej. Gdy miała 13 lat, przeniosła się do specjalistycznej placówki w Krakowie, gdzie pokochała sport i zaczęła biegać.

Od urodzenia miałam problemy ze wzrokiem (ukryta dystrofia plamki – postępująca wada genetyczna), wtedy jeszcze niewykryte, dlatego były one przeze mnie i moich bliskich bagatelizowane. Pierwsze objawy zaczęły wychodzić na jaw dopiero, kiedy poszłam do pierwszej klasy i zaczęłam przepisywać coś z tablicy. Niestety później w okresie dojrzewania wada zaczęła postępować aż doprowadziła do sytuacji, w której jestem obecnie, czyli szczątkowe widzenie tylko świtało-cień. - mówiła w rozmowie z portalem fithero.pl