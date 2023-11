Joanna Mazur nie jest pierwszą niepełnosprawną uczestniczką, która wzięła udział w show (wcześniej byli to m.in. Iwona Cichosz), ale pierwszą paraolimpijką z wielkimi sukcesami na koncie. W 2016 roku na mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych we Włoszech Joanna Mazur i Michał Stawicki zdobyli złoto na dystansie 200 metrów i srebro na 100 metrów. W 2017 roku na Mistrzostwach Świata osób niepełnosprawnych wywalczyli aż trzy medale - złoto (na 1500 metrów), srebro (na 800 metrów) oraz brąz (na 400 metrów). Razem współpracują od 3 lat.

Mam do Michała stuprocentowe zaufanie. On daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. Na początku jeszcze dobrze nie znałam jego głosu. Pamiętam na pierwszym obozie na hali, Michał stał z boku. Miał powiedzieć „hop!”, ja na to ruszyć do biegu i na jego „luz!” stanąć. Ktoś krzyknął z boku „możesz!”, myślałam, że to on. Pobiegłam tak szybko, że zawadziłam o niego barkiem, przekoziołkowałam niebezpiecznie i wywaliłam się. Dziś jak Michał krzyknie „stop!” to wrastam w ziemię. Nieważne jak szybko biegłam i co mi się wydaje. Dziś po prostu jest moimi oczami. Ufa się swoim oczom, prawda? No poza wyjątkami, kiedy mnie podpuszcza. Np. kiedy na schodach robię dodatkowy, niepotrzebny krok na nieistniejący stopień. Albo jak wchodzę do pokoju i nie wiem, czy ktoś w nim jest czy nie ma, a przyjaciele złośliwie milczą, ale zaraz prychają ze śmiechu. Ale to jest bardzo przyjemne - mówiła Joanna w Przeglądzie Sportowym w 2016 roku.