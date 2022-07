Joanna Liszowska oczarowała fanów. Od jej głębokiego dekoltu trudno oderwać wzrok!

Joanna Liszowska to jedna z największych seksbomb polskiego show-biznesu. Słynna aktorka, która idealnie odnajduje się w rolach komediowych, doskonale wie jak uwodzić na ekranie, ale i poza nim. Artystka swoimi stylizacjami niejednokrotnie przyćmiła pozostałe gwiazdy na czerwonym dywanie, nie dając im żadnego pola do popisu. Wrodzony wdzięk, seksapil i kobiece kształty - tak, Joanna Liszowska doskonale wie, jak podkreślać swoje atuty, nie wspominając już o jej pięknym dekolcie, który aktorka chętnie uwydatnia podczas wielkich wyjść i który nie ma sobie równych, co udowodniła również podczas ostatniej gali Miss Polski 2020. Z tej okazji, przypominamy najpiękniejsze i najbardziej zmysłowe kreacje Joanny Liszowskiej, na których widok nie trudno o rumieniec. Zobacz także: Przyjaciółki... jakie są prywatnie? "Pandemia pokazała nam jak wiele dla siebie znaczymy" Gala Miss Polski 2020 To właśnie o tej stylizacji było w ostatnich dniach naprawdę głośno. Gwiazda, która pojawiła się na gali Miss Polski 2020 zdaniem wielu swoim wyglądem przyćmiła nawet kandydatki, a kreacja odsłaniająca dekolt nie przeszła bez echa. Ramówka Polsatu Ta kreacja Joanny Liszowskiej również przeszła do historii. Świecący garnitur w srebrne cekiny z białymi klapami i lamówkami przyciągał wzrok gości i paparazzi. Seksbomba Srebrna sukienka to jedna z tych najbardziej skromnych i najgrzeczniejszych kreacji, w jakich Joanna Liszowska wystąpiła na czerwonym dywanie. Naturalna piękność Kiedy Joanna Liszowska wystąpiła w nude kreacji i z delikatnym makijażem, fani nie mogli oderwać od niej wzroku, który często spoczywał na bardzo wyciętym i bardzo odważnym dekolcie aktorki. Syrenka Patrząc na tę stylizację, wszelkie słowa są zbędne....