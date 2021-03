Jacek Kurski odebrał córkę i żonę ze szpitala! Mamy zdjęcia!

Jacek Kurski i jego żona Joanna kilka dni temu przywitali na świecie swoją córkę, której nadali trzy tradycyjne imiona: Anna Klara Teodora. Dziewczynka i jej mama, jak widać na poniższych zdjęciach, są zdrowe i czują się dobrze, bo wyszły ze szpitala przepisowo po kilku dniach. Odebrał ich dumny tata i mąż Jacek Kurski, który pod szpital przybył z okazałym bukietem czerwonych róż. Mimo że polityk przepisowo miał na sobie maseczkę, widać było, że szeroko się uśmiecha! Osoba z jego otoczenia twierdzi, że jest tak dumny, że chciałby pochwalić się swoją córką całemu światu.

Jacek Kurski pojawił się pod szpitalem uśmiechnięty i przygotowany. Ucałował żonę i uśmiechnięty zaniósł swoją córeczkę w nosidełku prosto do samochodu. Osoba z otoczenia polityka potwierdza, że prezes TVP nie posiada się ze szczęścia:

Serwis donosi także, że żona Jacka Kurskiego, Joanna czuje się bardzo dobrze i że zamierza karmić swoją córeczkę Anię piersią jak najdłużej. A dlaczego dziewczynka otrzymała aż trzy imiona?

Anna to imię po mojej mamie, Klara siostrze mojej mamy, a Teodora to mama dwóch wymienionych wcześniej kobiet. Zawsze czułem wsparcie i modlitwę mojej mamy. Mama wyprosiła to dziecko u Boga. Byłem bardzo szczęśliwy jak Joanna zaproponowała by nasza córka nosiła imię po mojej mamie - powiedział prezes TVP w rozmowie z "Faktem".