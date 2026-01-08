Joanna Kulig jest polską aktorką, która największą sławę zdobyła dzięki roli w filmie "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. To ceniona artystka nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Z najnowszych doniesień wynika, że aktorka otrzymała propozycję wzięcia udziału w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Za warunek postawiła sobie jedno - chce koniecznie zatańczyć w parze ze Stefanem Terazzino!

Joanna Kulig wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Nowe doniesienia

31. edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już za dwa miesiące. Producenci mają ostatni moment na skompletowanie wszystkich nowych uczestników. Z informacji przekazanych przez portal Pudelek.pl wynika, że Joanna Kulig otrzymała propozycję wystąpienia w najnowszej edycji. Według doniesień, gwiazda już niejednokrotnie dostawała takie zaproszenia, jednak z powodu napiętego grafiku nie mogła sobie na to pozwolić. Okazuje się, że w tym roku znalazłaby na to trochę czasu i przestrzeni.

Zależało jej na tym, by jej partnerem był Stefano Terrazzino. Stacja zrobiła wszystko, by przekonać go do powrotu do show przekazał informator.

Warunek postawiony przez Joannę ma swoje podstawy. Aktorka zna się z tancerzem już od wielu lat. To on udzielał jej prywatnych lekcji tańca do filmu "Zimna wojna". Stefano Terrazzino opowiedział o tym w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską.

Szukali choreografa, a Joanna Kulig znała mnie już jako choreografa. Poznaliśmy się przez Agatę Kuleszę. Joanna miała ze mną prywatne lekcje tańca, oprócz filmu. Powiedziała mi: 'chcę, żebyś mi pomógł, bo ty masz na mnie sposób'. Paweł Pawlikowski się zgodził wyznał Stefano Terrazzino.

Kto jeszcze ma wystąpić w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Polsat jeszcze nie podał oficjalnej listy nowych uczestników programu "Taniec z Gwiazdami". W sieci pojawiają się jednak nazwiska, których możemy spodziewać się w najnowszej edycji.

Sebastian Fabijański ma wystąpić w 31. edycji show, a jego partnerką podobno ma zostać Julia Suryś. Krążą plotki, że aktor już rozpoczął przygotowania do programu. Nieoficjalne doniesienia wskazują również na udział Mateusza Pawłowskiego, znanego z serialu "Rodzina.pl”. W "Tańcu z Gwiazdami” podobno pojawi się także Emilia Komarnicka, aktorka znana z "Rancza”. Oficjalny skład wszystkich uczestników zostanie ujawniony wkrótce.

Zobacz także: