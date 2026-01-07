Helena Englert to córka Heleny Ścibakównej i Jana Englerta, która znana jest z widzom z pierwszych ról zarówno na szklanym ekranie, jak i na deskach teatrów. Od jakiegoś czasu media spekulowały o jej udziale w popularnym wśród polskiej publiczności programie telewizyjnym. Teraz stanowczo wypowiedziała się o medialnych doniesieniach.

Helena Englert jednak nie wystąpi w znanym programie, choć nie mówi jeszcze ostatniego słowa

Helena Englert zdobywa ostatnio coraz większą popularność w internecie nie tylko ze względu na swoją aktorską działalność. Córka Jana Englerta i Heleny Ścibakównej chętnie udzielała w ostatnim czasie wywiadów, by lepiej dać poznać swoją osobowość szerszej publice. Podczas rozmowy z Karolem Paciorkiem młoda aktorka została zapytana o udział w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". W ostatnim czasie dużo spekulowało się o tym, że weźmie udział w formacie równolegle z mamą. Teraz stanowczo zdementowała wcześniejsze doniesienia.

Nie, ja ci powiem tak, ja tam kiedyś pójdę. Nie, nie teraz. Totalnie nie pójdę tam teraz. Jest to totalnie oficjalna informacja, że nie idę teraz do 'Tańca z Gwiazdami', ale kiedyś to zrobię z tej samej przyczyny, z której zrobiła to Vanessa (Aleksander, przyp. red.), czyli żeby wygrać, bo mam za mało pieniędzy i koniecznie... Nie no, żartuję... śmiejąc się, wyznała Helena Englert

W dalszej części rozmowy gwiazda szerzej opisała swój stosunek do programu, przypisując mu dużą wartość sentymentalną. Pozostawiła też fanów "Tańca z gwiazdami" z nadzieją, że z pewnością nie teraz, lecz kiedyś bardzo chciałby wystąpić w popularnym tanecznym show.

Ja się na tym programie wychowałam, od najmłodszych lat, jak pary tańczyły w 'Tańcu z Gwiazdami', to ja tańczyłam przed telewizorem i się moja babcia darła, że zasłaniam, więc w ogóle nie ma opcji, że ja tam nie pójdę. Ja tam pójdę, tylko nie teraz. (...) Mam ogromną potrzebę udowodnienia sobie samej i całemu światu, że jestem kimś więcej niż córką mojego starego, która idzie do 'Tańca z Gwiazdami' po łatwy hajs. Być może nigdy nie przyjdzie taki moment, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie mojego życia będzie we mnie jakiś taki pęcherzyk, który pęknie i powie: 'Dobra, możesz być zadowolona z tego, co osiągnęłaś sama i teraz możesz zrobić sobie przyjemność i pójść do 'Tańca z Gwiazdami''. Może to będzie za rok, może za pięć lat, może za dziesięć podsumowała aktorka

Kto wystąpi w 18 edycji "Tańca z gwiazdami"?

Choć Helena Englert nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" u boku mamy, to w mediach wciąż krążą spekulacje o przyszłych tanecznych popisach innych gwiazd z aktorskiego świata. W najnowszej edycji prawdopodobnie będziemy mogli oglądać Mateusza Pawłowskiego z "Rodzinki.pl", a także Emilię Komarnicką, Sebastiana Fabijańskiego oraz prawdopodobnie Piotra Głowackiego z żoną.

Czekacie na kolejną edycję "Tańca z gwiazdami"?

Zobacz także: