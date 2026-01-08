Juror wielu edycji znanego na całym świecie tanecznego telewizyjnego programu "Taniec z Gwiazdami" ogłosił narodziny swojego pierwszego dziecka. Dziewczynka przyszła na świat 29 grudnia 2025 roku. Informację o narodzinach para przekazała dopiero 5 stycznia 2026 roku w pełnym radości, wzruszającym wpisie na Instagramie.

Juror "Tańca z Gwiazdami" powitał na świecie córkę!

Derek Hough, sześciokrotny zwycięzca telewizyjnego tanecznego show, od 2020 roku zasiada w jury popularnego programu. Od lat związany jest z tancerką Hayley Erberttancerką. Radością z narodzin córki podzielili się w emocjonalnym wpisie ze zdjęciami, które opublikowali w swoich mediach mediach społecznościowych. Na Instagramie fani pary tancerzy przeczytali wzruszające wyznanie.

29 grudnia 2025, Everley Capri Hough. Każdy krok w naszym życiu prowadził nas do ciebie. Nasze serca otworzyły się na oścież, a nasz świat na zawsze się zmienił napisali radośni rodzice.

Niosącym radosną nowinę słowom towarzyszyło również zdjęcie nowonarodzonej córki. Zobaczyć możemy na nim jej malutkie, dziecięce stopy oraz otulające je dłonie mamy i taty. Wzruszający przekaz spotkał się z ogromnym odzewem wśród fanów i gwiazd. W komentarzach pojawiły się liczne gratulacje.

Światowe gwiazdy gratulują jurorowi „Tańca z Gwiazdami"

Wieść o narodzinach córki Dereka Hougha i Hayley Erbert szybko rozniosła się w mediach i środowisku show-biznesowym. Pod postem na Instagramie natychmiastowo zaczęły pojawiać się dziesiątki tysięcy komentarzy z gratulacjami. Wśród gratulacji znaleźć można między innymi kilka słów od światowej modelki Heidi Klum. Na wpis rozradowanych rodziców zareagowała również znana w amerykańskim środowisku tanecznym i telewizyjnym Polka - Edyta Śliwińska. Robiąca karierę za oceanem tancerka "Tańca z gwiazdami", aktorka i fotomodelka napisała znajomemu po fachu szczere: "Gratulacje!".

Para potwierdziła ciążę już w lipcu 2025 roku

Plotki o ciąży Hayley Erbert pojawiły się już w lipcu 2025 roku. Para nie czekała długo z potwierdzeniem tych informacji. Na Instagramie opublikowali film, w którym Hayley pokazuje zdjęcia USG. W opisie do nagrania można było wtedy przeczytać:

Nie możemy uwierzyć, że największa rzecz, jaka nam się przytrafiła, może być tak mała.

Filmik szybko zdobył popularność i spotkał się z pozytywnym odbiorem internautów.

