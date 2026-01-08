Juror „Tańca z Gwiazdami” został ojcem. Mamy zdjęcie z córeczką
Juror „Tańca z Gwiazdami” przekazał światu wzruszającą nowinę - urodziła się jego pierwsza córka! Radością podzielił się z fanami w poruszającym wpisie na Instagramie, gdzie pokazał jedno z pierwszych zdjęć z nowonarodzoną pociechą.
Juror wielu edycji znanego na całym świecie tanecznego telewizyjnego programu "Taniec z Gwiazdami" ogłosił narodziny swojego pierwszego dziecka. Dziewczynka przyszła na świat 29 grudnia 2025 roku. Informację o narodzinach para przekazała dopiero 5 stycznia 2026 roku w pełnym radości, wzruszającym wpisie na Instagramie.
Juror "Tańca z Gwiazdami" powitał na świecie córkę!
Derek Hough, sześciokrotny zwycięzca telewizyjnego tanecznego show, od 2020 roku zasiada w jury popularnego programu. Od lat związany jest z tancerką Hayley Erberttancerką. Radością z narodzin córki podzielili się w emocjonalnym wpisie ze zdjęciami, które opublikowali w swoich mediach mediach społecznościowych. Na Instagramie fani pary tancerzy przeczytali wzruszające wyznanie.
29 grudnia 2025, Everley Capri Hough. Każdy krok w naszym życiu prowadził nas do ciebie. Nasze serca otworzyły się na oścież, a nasz świat na zawsze się zmienił
Niosącym radosną nowinę słowom towarzyszyło również zdjęcie nowonarodzonej córki. Zobaczyć możemy na nim jej malutkie, dziecięce stopy oraz otulające je dłonie mamy i taty. Wzruszający przekaz spotkał się z ogromnym odzewem wśród fanów i gwiazd. W komentarzach pojawiły się liczne gratulacje.
Światowe gwiazdy gratulują jurorowi „Tańca z Gwiazdami"
Wieść o narodzinach córki Dereka Hougha i Hayley Erbert szybko rozniosła się w mediach i środowisku show-biznesowym. Pod postem na Instagramie natychmiastowo zaczęły pojawiać się dziesiątki tysięcy komentarzy z gratulacjami. Wśród gratulacji znaleźć można między innymi kilka słów od światowej modelki Heidi Klum. Na wpis rozradowanych rodziców zareagowała również znana w amerykańskim środowisku tanecznym i telewizyjnym Polka - Edyta Śliwińska. Robiąca karierę za oceanem tancerka "Tańca z gwiazdami", aktorka i fotomodelka napisała znajomemu po fachu szczere: "Gratulacje!".
Para potwierdziła ciążę już w lipcu 2025 roku
Plotki o ciąży Hayley Erbert pojawiły się już w lipcu 2025 roku. Para nie czekała długo z potwierdzeniem tych informacji. Na Instagramie opublikowali film, w którym Hayley pokazuje zdjęcia USG. W opisie do nagrania można było wtedy przeczytać:
Nie możemy uwierzyć, że największa rzecz, jaka nam się przytrafiła, może być tak mała.
Filmik szybko zdobył popularność i spotkał się z pozytywnym odbiorem internautów.
Zobacz także:
- Helena Englert stanowczo zdementowała plotki. Nie zobaczymy jej w telewizji
- Sebastian Fabijański wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! Z kim zatańczy?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.