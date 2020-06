Joanna Kuberska była jedną z gwiazd „M jak miłość”, a jej odejście, które ogłosiła pod koniec 2019 roku, wywołało spore zaskoczenie. Teraz aktorka na Instagramie ogłosiła swój wielki powrót na plan serialu TVP 2. Okazuje się, że tym razem Joannę Kuberską zobaczymy w produkcji „O mnie się nie martw”. Gwiazda jest szczęśliwa, ale i pełna obaw. O co chodzi?

Joanna Kuberska wraca do serialu "O mnie się nie martw"

Prace na planach zdjęciowych ruszyły po odmrożeniu ostatniego etapu gospodarki, a to oznacza, że aktorzy wrócili do pracy. Swoją radość wyrazili m.in Julia Wieniawa, Anna Powierza, Katarzyna Zielińska czy Małgorzata Socha. Do tego grona dołączyła też Joanna Kuberska, która napisała na Instagramie, że wraca na plan serialu po trzymiesięcznej przerwie:

Ja od przyszłego tygodnia wracam w końcu na plan serialu @omniesieniemartw_tvp 🎬i tak się cieszę na sama myśl, ze nie macie pojęcia! Istnieje tylko strach i obawa czy jeszcze pamiętam, jak to jest być aktorką? 😂Po trzy miesięcznej przerwie jest we mnie pewien rodzaj ekscytacji pomieszanej z tremą😂✌🏻 - napisała Joanna Kuberska na Instagramie.

Fani aktorki są zachwyceni jej powrotem do serialu i zwracają uwagę na nowy look gwiazdy. Aktorka zdecydowała się na nową, krótszą fryzurę, w której wygląda doskonale. Internauci są pod wrażeniem!

Czekam z niecierpliwością na brakujące odcinki sezonu i oczywiście na nowy sezon! Pięknie jak zawsze Jaka ty piękna kobietka jesteś ❤️❤️ Ślicznie wyglądasz ♥️♥️♥️

Tylko spójrzcie na zdjęcie Joanny Kuberskiej w nowej fryzurze!

Zobacz także: Zobacz, jak dziś wygląda "pierwszy" Łukasz z "M jak miłość"! Franek Przybylski wyrósł na prawdziwego przystojniaka

Joanna Kuberska grała Julkę w "M jak miłość".