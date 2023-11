Reklama

Fani serialu "M jak miłość" przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli na Instagramie zdjęcie jednej z jego gwiazd. Joanna Kuberska, która wciela się w postać Julki, postanowiła pochwalić się tym, jak spędza wolny czas na wakacjach. Aktorka opublikowała gorące zdjęcie w samym bikini! Joanna Kuberska wygląda na nim obłędnie!

Instagram

Fani aktorki nie mogą oderwać wzroku od tej fotografii. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

- Cudowna - Piękna - Sexy - Najpiękniejsza - rozpływają się nad urodą Joany Kuberskiej internauci.

"M jak miłość": co dalej z Pawłem i Julką?

Przypomnijmy, że Joanna Kuberska wciela się w postać Julki, która jest nieszczęśliwie zakochana w Pawle Zduńskim. Dziewczyna poznała go w pracy. Julka zrobiła dla Pawła naprawdę wiele. Gdy okazało się, że Ala zdradziła Zduńskiego, to właśnie śliczna blondynka podnosiła go na duchu, a nawet zaczęła prowadzić za niego firmę, gdy on walczył z nałogiem. Przed wakacjami doszło między nimi do zbliżenia. Czy tych dwoje ma szansę być razem? Dowiemy się tego w nowych odcinkach serialu "M jak miłość", które wracają na antenę TVP2 już jesienią!

Joanna Kuberska wciela się w postać Julki

Mat. prasowe

Czy tych dwoje będzie jeszcze razem?