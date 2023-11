Joanna Krupa jeszcze niedawno zapewniała, że jej życie wreszcie nabrało kolorów! Po smutnym rozstaniu z Romainem szybko znalazła pocieszenie w ramionach producenta filmowego, którego poznała na spacerze.

Douglas Nunes miał być tym jedynym. Zakochani planowali nawet ślub i dziecko, a Joanna zdradzała, że jest już w pełni gotowa na macierzyństwo. Czy czar nagle prysł? "Fakt" donosi, że seksowna modelka zerwała zaręczyny! Dlaczego?

Rodzina Douglasa jest bardzo konserwatywna. Wolałaby, żeby jego ukochana była prawdziwą damą. On chciał więc wymóc, by Joasia chodziła zapięta po szyję i zrezygnowała z rozbierania się do zdjęć. Ale ona oświadczyła, że nie zamierza się zmieniać. Słysząc ultimatum, wściekła się, zerwała zaręczyny i powiedziała, że muszą się rozstać – zdradza w Fakcie znajomy gwiazdy.