Joanna Krupa i jej mąż Dogulas Nunes niedługo zostaną rodzicami. Poród ich pierwszego dziecka zbliża się wielkimi krokami - jak udało nam się dowiedzieć jakiś czas temu, Joanna Krupa ma urodzić na początku listopada. Ciąża modelki jest już więc bardzo zaawansowana i Joanna Krupa wraz ze swoim mężem z pewnością znają płeć maleństwa, ale na razie nie chcą go zdradzić. Tymczasem Joanna Krupa postanowiła zdradzić, ile przytyła w czasie ciąży. Aż trudno w to uwierzyć!

Joanna Krupa zachwyca wyglądem i widać wyraźnie, że ciąża jej służy. Modelka musi się czuć świetnie w swoim ciele, bo chętnie podkreśla swój brzuszek w obcisłych sukienkach i spódnicach, a ostatnio zaprezentowała się całkiem nago na okładce magazynu "Wprost". Najwyraźniej jednak wygląd Joanny Krupy zwrócił uwagę hejterów, bo teraz Joanna Krupa zdecydowała się zdradził na swoim Instastories, ile przytyła w czasie ciąży. To spore zaskoczenie!

Dla tych, którzy komentują, że w ciąży trzeba przytyć, możecie być spokojni, przytyłam 10 kg i mam jeszcze 10 tygodni. Nie trzeba jeść w ciąży jak świnia, bo to niezdrowe dla mamy i dziecka. Nie musicie się o mnie martwić, bo nikt tak nie dba o moje baby, jak ja - wyznała Joanna Krupa.

Modelka przed ciążą ważyła 53 kg. Nie da się ukryć, że niewiele przytyła w czasie ciąży. Opublikowała nawet tablicę z odpowiednią wagą na dany tydzień ciąży i udowodniła swoim fanom, że jej waga jest prawidłowa. Obecnie modelka jest w 30. tygodniu ciąży. Na razie nie wiadomo, jakiej płci będzie dziecko gwiazdy TVN. Krupa i jej mąż mają już wybrane imię dla maleństwa:

Joasia i Douglas długo się zastanawiali nad imieniem. Wreszcie zdecydowali, że jeśli będzie to chłopak, nazwą go James Dean, a jeżeli dziewczynka, to Amelie-Rose lub Sophia-Grace - mówiła znajomy gwiazdy "Top Model" w rozmowie z "Fleszem".