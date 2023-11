Nowy związek Joanny Krupy rozwija się błyskawicznie. Ledwie dwa miesiące temu, podczas spaceru z psami, gwiazda poznała przystojnego bruneta. Dziś jest nie tylko zakochana w Arthurze, producencie z Los Angeles, ale też... przyjęła oświadczyny. Takie tempo rozwoju znajomości zaskoczyło nawet Joannę.

To się wydarzyło szybko i niespodziewanie. Gdy tylko postanowiłam zrezygnować z szukania miłości i skupić się na swojej pracy, on przyszedł do mojego życia. Teraz jesteśmy nierozłączni. Jest najmilszym, najcieplejszym człowiekiem, jakiego kiedykol- wiek spotkałam. Sprawia, że żyję i po raz pierwszy chcę zacząć planować rodzinę – mówi Joanna Krupa w najnowszym wydaniu „Party” .