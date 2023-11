5 z 5

Joanna Krupa i Douglas Nunes poznali się tuż po tym, jak modelka rozstała się ze swoim mężem, Romainem Zago. Celebrytka bardzo przeżyła rozpad swojego małżeństwa. Nie spodziewała się nawet, że tak szybko zdoła znowu komuś zaufać. Douglas spotkał ją w parku, gdzie wyprowadzała swoje pieski. Zauroczył się jej naturalnością. Joanna Krupa spacerowała bowiem w dresach i niemal bez makijażu! Para bardzo szybko poczuła, że chce być razem do końca życia. Co więcej, to właśnie przy Douglasie Joanna Krupa zrozumiała, że pragnie niebawem zostać mamą. W niedawnym wywiadzie, jakiego udzieliła dla programu "Uwaga! Kulisy sławy" stwierdziła, że być może już podczas finału "Top Model" będzie w ciąży. Trzymamy za to kciuki!