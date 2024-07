Joanna Krupa spędzi święta w górach! I będzie to wypoczynek bardzo aktywny. Modelka wraz z mężem Romainem Zago korzystają z zimowej aury, jeżdżąc na deskach snowboardowych!

Joanna Krupa wyjechała na święta w góry

W Polsce białych świąt zapewne nie będzie. Z pewnością nie będzie ich też w Los Angeles, gdzie na stałe mieszka modelka. Ostatnio gwiazda chwaliła się na Instagramie swoją choinką, a teraz okazuje się, że Joasia i jej mąż raczej nie będą cieszyć oczu świątecznym drzewkiem. Małżonkowie będą natomiast szaleć na deskach! Nie zdradzili dokąd konkretnie pojechali. Ze zdjęć wynika, że raczej są w Ameryce. Jedno jest jednak pewne - jest tam bardzo dużo śniegu!

Podczas zimowego wypadu towarzyszy im także Marta Krupa, siostra Joanny. Z postów zamieszczonych przez Krupę wynika jednak, że nie jest ona do końca zachwycona zimowymi świętami. Napisała, że robi to, by uszczęśliwić swojego męża...Takie małżeńskie kompromisy to i my moglibyśmy znosić.

Modelka na stałe mieszka w słonecznym Los Angeles