Joanna Krupa bardzo dba o swoją sylwetkę. Modelkę często można spotkać na siłowni, gdzie intensywnie trenuje. Ostatnio fotoreporterzy zrobili jej zdjęcia w Los Angeles tuż po wyjściu z siłowni! Też chcemy tak wyglądać po ciężkim treningu!

Joanna Krupa po siłowni

Prowadząca "Top Model" zawsze podkreślała, że doskonały wygląd jest dla niej bardzo ważny, bo to dzięki niemu dostaje dużo zleceń na sesje czy kampanie reklamowe. Joanna Krupa dba o to, co je i stara się unikać niezdrowych i kalorycznych produktów. W jednym z wywiadów przyznała, że jak tylko przyjechała do Ameryki to zdarzało jej się zajadać stres. Dobrze zbilansowaną dietę uzupełnia też solidnym treningiem. Ostatnio została przyłapana tuż po wyjściu z siłowni. Naszym zdaniem wygląda świetnie również w takim wydaniu.

Jak Wam się podoba Joanna Krupa w sportowej stylizacji?