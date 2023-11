Joanna Krupa jest w ciąży i spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Gwiazda ogłosiła radosną nowinę w Dniu Matki, pokazując pozytywny test ciążowy i nie kryjąc swojej radości. Od tego momentu chętnie opowiada o swoim stanie, pokazuje nagrania z badań USG, a także chwali się rosnącym brzuszkiem. Modelka jest już w bardzo zaawansowanej ciąży i widać wyraźnie, że poród zbliża się wielkimi krokami. To jednak nie przeszkadza jej być aktywną - Joanna Krupa jeszcze do niedawna pokazywała nagrania z siłowni, pracuje na planie kolejnej edycji "Top Model", a także cały czas spotyka się z przyjaciółmi. Ostatnio została przyłapana przez paparazzi na wyjściu do restauracji z mamą, Marcinem Tyszką, Piotrem Kraśko i Karoliną Ferenstein-Kraśko. Zobaczcie zdjęcia poniżej!

