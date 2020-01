Joanna Krupa żali się, że nie może schudnąć po ciąży. Zdradziła, ile kilogramów musi jeszcze zrzucić

Joanna Krupa na początku listopada została mamą. Modelka miała nadzieję, że szybko wróci do formy po urodzeniu dziecka. Niestety, rzeczywistość okazała się inna i nie jest to tak łatwe do zrobienia jak myślała gwiazda. Prowadząca "Top model" opublikowała wpis na Instagramie, w którym wyznała, jak trudno jest jej zgubić zbędne kilogramy.

Joanna Krupa ma problem z powrotem do formy sprzed ciąży

Joanna Krupa odkąd urodziła Ashę-Leigh, nie posiada się ze szczęścia i każdą chwilę poświęca swojej ukochanej córeczce. Gwiazda na ten moment zrezygnowała z obowiązków zawodowych i w pełni oddaje się macierzyństwu. Modelka chociaż jest dopiero dwa miesiące po porodzie, marzy już o powrocie do sylwetki sprzed ciąży. Niestety na ten moment nie wszystko układa się po myśli Joanny i wciąż nie może zgubić nadprogramowych kilogramów. Gwiazda postanowiła podzielić się tą informacją ze swoimi obserwatorami.

To już 11 tygodni odkąd moja malutka dziewczynka jest ze mną i teraz jest czas, żeby znaleźć motywację i powrócić do dawnych kształtów. Zgubić ostatnie 6 kilogramów jest trudniej, niż myślałam - napisała Asia na Instagramie.

Fani modelki uspokajają ją w komentarzach pod postem. Według ich opinii gwiazda musi dać sobie więcej czasu i ponadto gwarantują, że nawet z kilkoma nadprogramowymi kilogramami wygląda pięknie!

- Widziałam cię wczoraj wieczorem w Catch LA. Wyglądasz pięknie i wcale nie widać by zostało ci coś jeszcze do zrzucenia! - Będzie dobrze. Wszystko w swoim czasie. Przez 9 miesięcy ciało się zmieniało i potrzebuje co najmniej tyle by się zregenerować. - Już masz piękna sylwetkę nic za dużo - Piękna jesteś ❤️i cudowna mama ! - Spokojnie, najważniejsze to dać sobie czas 😊 mi też było ciężko, najgorzej z ćwiczeniami na brzuch bo czułam jakbym cała siłę w nich straciła, ale niecały rok po porodzie ważyłam mniej niż przed ciąża😊

My także uważamy, że Joasia nie powinna się o nic martwić, bo teraz również wygląda przepięknie, a poza tym jest jedną z najpiękniejszych mam w polskim show biznesie! Najważniejsze to dać sobie czas, a teraz skupić się na opiece nad córeczką.

Joanna Krupa została mamą na początku listopada 2019 i od tej pory każdą chwilę poświęca swojej córeczce!