Zarówno Doda i Joanna Krupa to gwiazdy, które lubią kiedy świat kręci się wokół nich. Obie są znane z bezkompromisowego podejścia do spraw związanych ze swoją karierą. W dodatku, ostatnio gwiazdy łączy coraz więcej i nie jest to tylko wspólna menadżerka, Małgorzata Leitner. Zobacz: Doda i Kupa szykują wspólną akcję!

Joanna Krupa nie ukrywa swojej sympatii do Dody. Niemalże w każdym wywiadzie podkreśla, że to miła i fajna dziewczyna. Tym razem zrobiła to na anetenie "Dzień Dobry TVN". Patricia Kazadi goszcząc w rezydencji Joanny i jej partnera Romaina Zago wypytała ją o relacje z Dodą. Gwiazdy z pewnością darzą się sympatią, ale sądząc po wypowiedzi modelki, do przyjaźni chyba jeszcze daleka droga:

- Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy teraz bardzo blisko. Widziałyśmy się na imprezie w Miami. Jest bardzo miła dziewczyna, słodka i spokojna. Bardzo ją lubię, jest słodka za każdym razem kiedy się widzimy. Wiem, ze to dziwne, ale tak jest – powiedziała w rozmowie dla „Dzień Dobry TVN”.

Dla niektórych taka opinia może być sporym zaskoczeniem, ponieważ jak do tej pory, Doda dała się poznać jako bardzo temperamentna osoba. Tym stwierdzeniem zdziwiony był też Romain, który nie omieszkał wtrącić się do dyskusji:

- Co?! Słyszałem, ze jest szalona i ciągle używa jednego słowa, którego nie mogę powtórzyć.

Dodawać nie trzeba, o jakie słowo chodzi :) Tymczasem czekamy z niecierpliwością na debiut Dody w roli przyjaciółki Joanny w programie "Dżoana i jej przyjaciółki z Miami".

A tak Doda i Krupa imprezowały w Miami: