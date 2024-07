P { margin-bottom: 0.21cm; }BLOCKQUOTE { margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; }EM { font-style: italic; }

Joanna Krupa ma wielkie serce! O czym wkrótce przekonamy się oglądając jej nowy program „Misja pies" w TVN. Modelka znana jest ze swojej miłości do zwierząt, a tym programem chce zachęcić ludzi do adopcji psów i kotów ze schronisk. W wywiadzie dla magazynu „Flesz" Joanna Krupa zdradza, że sama ma w domu pięć adoptowanych psów. Było ich do niedawna jeszcze sześć. Co na to Romain Zago, mąż Joanny? Czy tak samo mocno kocha psy?

Mąż Joanny Krupy jest zazdrosny o... psy!

Romek je bardzo kocha. Jego najukochańsze to Darla i Rugby. Mówi o nich córeczka i synek. Choć muszę przyznać, że kiedy wzięłam szóstego Cinnamona, powiedział: „Przystopuj”. Sześć to już za dużo. Czasem bywa zazdrosny i robi mi wymówki: „Żebyś ty mnie tak kochała, jak kochasz te psy!” - mówi Joanna „Fleszowi".

Joanna Krupa bardzo przeżyła śmierć szóstego psa Cinnamona, który był chory na serce. Wzięła go pięć miesięcy temu z domu tymczasowego, był pod stałą opieką weterynarza. Nie mogła się powstrzymać, bo piesek był chory i trzeba było się nim specjalnie zajmować. Niestety gdy wyjechała do Polski na nagrania, pies mimo starań i opieki mamy Joanny nagle zmarł. Na razie Joanna nie zamierza adoptować więcej psów. Natomiast intensywnie myśli o dziecku. Tym bardziej, że mama modelki cały czas dopytuje się, kiedy zostanie babcią?

Cały czas się pyta, kiedy z Romkiem będziemy mieć dziecko. To byłoby takie piękne! Zegar biologiczny tyka, wiem. Trudno jest coś planować. Nigdy nie jest się gotowym na dziecko (śmiech). Jednak

ja dopiero teraz czuję, że nadszedł mój czas. Chciałabym zostać mamą za dwa, trzy lata. (...) Żałuję jedynie tego, że nie będę młodziutką mamą, tak jak moja mama, kiedy mnie urodziła. Teraz jesteśmy bardziej

przyjaciółkami niż mamą i córką. Jednak myślę, że i tak będę „cool mama” - mówi Joanna w rozmowie z „Fleszem".

W wywiadzie Joanna Krupa zdradza, jaki ma plan na przyszłość. Odpowiada również na pytania, dlaczego lepiej adoptować ze schroniska niż kupować rasowego psa. Czytaj w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Joanna Krupa wyszła za mąż w 2013 roku za Romain'a Zago, właściciela klubu w Miami

TVN stawia na Joannę i w tym sezonie gwiazda będzie mieć swój wymarzony program w tej stacji „Misja pies"