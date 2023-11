Niecały rok po tym, jak wyszła za mąż za producenta Douglasa Nunesa, Joanna Krupa poinformowała, że jest w ciąży! Gwiazda nie kryje swojego szczęścia. Najprawdopodniej jest w drugim trymestrze.

Zrobiłam dwa testy, na wszelki wypadek”, zwierzyła się w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN”. „Zawsze chciałam być matką, tylko nie byłam gotowa. Cieszę się jednak, że czekałam na odpowiednią osobę”, dodała.

Jak udało nam się ustalić, gwiazda czuje się dobrze i bierze udział we wszystkich nagraniach castingów do kolejnych odcinków „Top Model”, które zobaczymy na jesieni. Dużą część wakacji gwiazda spędzi więc w Polsce ze względu na obowiązki zawodowe. Na lipiec przyjedzie do Warszawy także jej mąż, by wspierać przyszłą mamę.

Ale co będzie dalej? Ponieważ Joanna Krupa zostanie mamą w trakcie trwania programu, otwarte jest pytanie: czy zobaczymy ją w wielkim finale? A jeśli nie, to czy TVN szuka dla Krupy zastępstwa?

Nie ma takich planów. Uczestnictwo Joanny w finale „Top Model” zależeć będzie tylko od decyzji i samopoczucia naszej gwiazdy – mówi Joanna Górska, dyrektor działu PR stacji TVN.

Okazuje się więc, że Joanna jest osoba niezastąpioną!

