Joanna Krupa i Romain Zago

Jednak zanim Joanna Krupa poznała swojego drugiego męża, przez ponad 10 lat była w związku z Romainem Zago. Choć początkowo wydawało się, że ona i przystojny amerykański biznesmen są idealnie dobraną parą, po latach wszystko się zmieniło. Częste wyjazdy Joanny Krupy do Polski i coraz to nowe projekty sprawiły, że małżeństwo zaczęło się od siebie oddalać. Podobno para nie mogła także dojść do porozumienia w kwestii dzieci. Plotka głosi, że Romain Zago chciał już założyć rodzinę. Z kolei piękna modelka nie była jeszcze na to gotowa. Wszystko zmieniło się, gdy poznała Douglasa Nunes...