Joanna Krupa z "Top Model" uczy córkę polskiego. Zdradziła, kim w przyszłości będzie mała Asha!

Joanna Krupa jest dumną mamą, a mała Asha-Leight, która niedawno świętowała swoje pierwsze urodziny, przyszła na świat 2 listopada 2019, dokładnie o godzinie 17:50. Odkąd dziewczynka pojawiła się w życiu gwiazdy, ta nie kryje, że szaleje na jej punkcie. Top modelka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami swojej córeczki i wygląda na to, że już wie, kim będzie w przyszłości.

Światowa top modelka nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo to jedno z jej największych marzeń. Gwiazda jest bardzo związana z Polską i jak się okazuje, zadała o to, by Asha nauczyła się rodzimego języka swojej mamy. Kiedy w mediach społecznościowych Joanny Krupy pojawiło się nagranie z domowej lekcji, fani nie mogli wyjść z zachwytu.

Joanna Krupa uczy córkę polskiego. Już wie, kim będzie Asha!

W mediach społecznościowych Joanny Krupy pojawiło się nowe zdjęcie oraz nagranie ze swoją córeczką która rośnie jak na drożdżach. Jak się okazuje, modelka zdecydowanie jest zwolenniczką nauki przez zabawę, a na opublikowanym filmiku słyszymy jak mała Asha uczy się języka polskiego, za pomocą edukacyjnych zabawek. Joanna Krupa zdecydowanie urzekła tym swoich fanów.

Super, że mówi Pani do malutkiej też po polsku, to wielki skarb mieć możliwość od małego uczyć się języków.

Wygląda na to, że Asha ma już swoje ulubione zabawki. Jak zdradziła w rozmowie z nami top modelka, jej córka mimo młodego wieku już wie, czego chce i doskonale potrafi pokazać, co jej się nie podoba. Kim zdaniem Joanny Krupy dziewczynka zostanie w przyszłości?

Pilot i tablet od Fisherprice to nowe zabawki, którymi mała Asha uwielbia się bawić w ciągu dnia. Chyba nam rośnie mała bizneswoman!

Wielu uważa, że Asha to cała mama! Sądzicie, że pójdzie w jej ślady?