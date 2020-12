To jak Joanna Krupa uczy małą Ashę, imponuje fanom! "Odpowiedzialne macierzyństwo"

Joanna Krupa po raz kolejny wzbudziła zachwyt wśród swoich obserwatorów. Od kiedy gwiazda została mamą, nie przestaje zalewać nas uroczymy kadrami ze swoją córeczką. Teraz modelka pokazała jak spędza czas z małą Ashą. Jak się okazuje, zdecydowanie preferuje naukę przez zabawę i chce przekazać Ashy wartości, które dla niej samej mają ogromne znaczenie.

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała, jak Asha stawia pierwsze kroki! Urocze wideo stało się hitem sieci

Joanna Krupa bawi się z córeczką! Zdradziła, czego uczy Ashę

O tym, że Joanna Krupa kocha zwierzęta wiadomo nie od dziś. Gwiazda chętnie angażuje się w akcje charytatywne, które również promuje w swoich mediach społecznościowych. Jak się okazuje, swoją miłość postanowiła zaszczepić także w rocznej córeczce. Kiedy modelka pokazała, jak spędza czas z Ashą, fani nie kryli zachwytów.

Dobrze wiecie jak bardzo kocham zwierzęta. Teraz staram się przekazywać te wartości mojej córeczce. A jak dobrze wiadomo, nauka przychodzi łatwiej przez zabawę - wyznała.

Jak się okazuje, Joanna Krupa zadbała o to, by Asha rosła w otoczeniu zabawek-zwierzątek, które nie tylko dostarczają rozrywki, ale również edukują. Pod ich wspólnym zdjęciem oraz nagraniem natychmiast pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy zwrócili nawet uwagę na to, że mała jest coraz bardziej podobna do taty!

- Cudowne, odpowiedzialne macierzyństwo

- Cudownie patrzeć jak się tak bawicie z uroczymi dziecięcymi przyjaciółmi

- Jak uroczo!

- Jaka ona podobna do taty!

Czujnym fanom nie umknął również fakt, że zabawki mówią do Ashy po polsku. Dziewczynka od początku uczy się ojczystego języka swojej pięknej mamy. Trzeba przyznać, że ujęcia z życia tych dwóch pań są wyjątkowo urocze.

Joanna Krupa od małego chce zaszczepić w swojej córeczce miłość do zwierząt. Asha uczy się o nich dzięki interaktywnym zabawkom.

Instagram

Asha w listopadzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Joanna Krupa nigdy nie ukrywała, że macierzyństwo to jej ogromne marzenie.

Instagram

Fani zwracają uwagę, że dziewczynka jest bardzo podobna do taty. Zgadzacie się? Spójrzcie, jaka jest urocza!

Mała leniwa, już jej się nie chce chodzić tylko, żeby mama wzięła na ręce

Ale słodziak!