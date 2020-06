Joanna Krupa pokazała nowe nagranie z córką. Zobaczcie, jak Asha bawi się z pieskiem!

Joanna Krupa pokazała, jak jej córeczka bawi się z psem. Asha próbująca rzucać pileczkę swojemu czworonożnemu przyjacielowi zachwyciła internautów! Na nagraniu opublikowanym na Instagramie możecie usłyszyć, ile radości przynosi dziewczynce czas spędzony z pieskami. Mała Asha to prawdziwy słodziak, a jej śmiech to najsłodsze do dziś usłyszycie!

Córeczka Joanny Krupy skradła serca internautów

Joanna Krupa została mamą na początku listopada 2019 roku. Na świecie pojawiła się wówczas jej ukochana córeczka Asha-Leigh. Od tamtej chwili jurorka "Top Model" spełnia się w najważniejszej roli swojego życia, w roli mamy. Modelka chętnie publikuje w sieci zdjęcia i nagrania ze swoją pociechą, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak z każdym miesiącem zmienia się mała Asha. Dziś dziewczynka ma już ponad pół roku i coraz bardziej przypomina swoją mamę. Na najnowszych filmach na Instagramie widać, że Asha, podobnie jak Joanna Krupa uwielbia zwierzęta.

Modelka pokazała swoim fanom, jak Asha bawi się z jednym z piesków. Musicie zobaczyć i posłuchać, jak córeczka modelki śmieje się podczas zabawy! Internauci są zachwyceni tym słodkim widokiem.

- Jaka ona słodka!!! 😍❣️😻

- najlepsi przyjaciele ❤️❤️❤️

- Małe cudeńko z Waszej córci 😘😍

- Ona jest taka piękna ❤️❤️- komentują fani.

Zobazcie sami!

Zobacz także: Córka Joanny Krupy robi się coraz bardziej podobna do mamy! Jej nowa fryzura rozczuliła internautów

Joanna Krupa pokazała nowe nagrania z córką (żeby zobaczyć drugą cześć filmu kliknijcie na strzałkę po prawej stronie nagrania).

Internauci są zachwyceni córeczką modelki.